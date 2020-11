Во Владивостоке бизнес будет отстаивать свои права в международном суде

Неутешительная статистика показывает рост количества дел с участием компаний Дальнего Востока

Неутешительная статистика показывает рост количества дел с участием компаний Дальнего Востока Торжественное открытие отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) состоится на полях V Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. В настоящее время во Владивостоке находится Арбитражный суд Приморского края, вышестоящий Арбитражный суд Дальневосточного округа располагается в Хабаровске. Как говорится в сообщении Фонда «Росконгресс», отделение призвано стать центром третейского разбирательства для предпринимателей Дальневосточного региона, направлено на распространение лучших международных практик в сфере арбитража, отмечено в сообщении. «Открытие отделения МКАС на Дальнем Востоке не случайно. Экономика региона активно развивается, увеличивается объем торговли и инвестиций. Соответственно, растет потребность в эффективном механизме разрешения предпринимательских споров. Это подтверждает и статистика МКАС, которая ежегодно показывает рост количества дел с участием компаний из этого региона», - приводятся в сообщении слова председателя Международного коммерческого арбитражного суда Алексея КОСТИНА. Отмечается, что вопросы, связанные с защитой прав инвесторов на Дальнем Востоке, станут одной из тем обсуждения в рамках деловой программы ВЭФ. В 2017 году в результате реформы законодательства об арбитраже МКАС получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры с участием российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также образовывать отделения вне места своего нахождения. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

