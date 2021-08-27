«Суету навести охота»: Приморцы могут направить свои силы на «Другое дело»

Новая российская платформа позволяет принимать участие в различных активностях, которые могут быть полезны не только участникам, но и окружающим.

Тиктокер из Приморья Кирилл рассказал, какие навыки он развил в себе благодаря полезному приложению. — Откуда узнал о «Другом деле»? — С проектом познакомился на марафоне «Новое Знание», когда был зрителем на площадке в ДВФУ, но поучаствовать решил, когда нашел его во «Вконтакте». — Глубоко копать придется, чтобы найти приложение? — Все очень просто. Заходите в ВК, выбираете раздел «Сервисы», потом переходите во вкладку «Мини-приложения» и вбиваете в строку поиска «Другое дело». Приложение состоит из разделов заданий, за выполнение которых начисляются баллы. Их можно копить и обменивать на различные “плюшки”: курсы, купоны на скидки и стажировки. Например, сейчас я веду дневник питания и коплю баллы на курсы английского. Суть задания в том, что нужно завтракать 2 недели подряд. Утренний прием пищи я не пропускаю, поэтому для меня это легко. — И как тебе идея, впечатляет? — Пару лет назад в России была очень популярная игра про покемонов, которая вывела молодежь на улицы: с помощью камеры на смартфоне они искали анимированных существ по всему городу. Если провести аналогию, то «Другое дело» станет не только стимулом к движению и здоровому образу жизни, но и прививанию полезных, я бы сказал нужных сегодня, привычек. Кроме того, как-то незаметно для себя начинаешь интересоваться общественно-значимые делами. Считаю, что «Другое дело» помогает направить молодых приморцев в правильное русло. — Расскажи, что в твоей жизни изменилось с появлением приложения? — Активно выполнять задания я начал около месяца назад, но изменения ощущаю уже сейчас. Самочувствие улучшилось после заданий по дыханию, регулярному сну и ходьбе. Вырос интерес к культурной тематике – здесь «виноват» челлендж по посещению музеев. Незаметно для себя я стал волонтерить, уже принял участие в нескольких городских субботниках. И главное – мне нравится все, что со мной происходит, поэтому очень рекомендую Справка: «Другое дело» - приложение в соцсети «Вконтакте», где участники получают бонусы за то, что становятся лучше сами и помогают улучшить жизнь других. Изначально образовательный проект презентовали на марафоне «Новое Знание», одна из площадок которого находилась во Владивостоке. Пользователям предлагается выполнять различные задания: от прослушивания интересного подкаста до соблюдения правильного питания. Накопленные баллы можно обменять на бонусы от партнеров: промокоды на онлайн-сервисы, стажировки, образовательные программы и путешествия. Например, можно стать участником экспедиции на плато Путорана, получить автограф космонавта или проникнуть за кулисы концерта популярного исполнителя.

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