За победу во Всероссийском конкурсе благоустройства приморский город получит 70 млн рублей

Участниками конкурса могли быть только города с населением 20-50 тысяч человек. Всего в конкурсе за победу боролись 73 субъекта России, было подано 307 заявок. Жюри отобрали 160 финалистов-победителей из 65 регионов.
По словам вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, одним из главных условий, на которое обращали внимание специалисты в проектах — это сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, в том числе и уникальность ландшафтов.
Кроме того в расчет принимались такие факторы как качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.
От Приморского края в конкурсе приняли участие два проекта: благоустройство сквера имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем и реконструкция Народного парка в Большом Камне. Победителем стал последний.
Кстати, Народный парк, по словам зампреда краевого правительства Елены Пархоменко, стал еще и победителем в онлайн-голосовании за отбор территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Площадь Народного парка составляет почти три гектара. Располагается он в центре города. Сквер имеет несколько зон — экологическую, детскую, «тихую» и для массовых мероприятий. При создании сквера особое внимание уделят экологической составляющей. В строительстве будут использоваться натуральные материалы.