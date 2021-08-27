За победу во Всероссийском конкурсе благоустройства приморский город получит 70 млн рублей

За победу во Всероссийском конкурсе благоустройства приморский город получит 70 млн рублей
За победу во Всероссийском конкурсе благоустройства приморский город получит 70 млн рублей
Сегодня, 15:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победу одержал Большой Камень с проектом реконструкции Народного парка.

Участниками конкурса могли быть только города с населением 20-50 тысяч человек. Всего в конкурсе за победу боролись 73 субъекта России, было подано 307 заявок. Жюри отобрали 160 финалистов-победителей из 65 регионов.

По словам вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, одним из главных условий, на которое обращали внимание специалисты в проектах — это сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, в том числе и уникальность ландшафтов.

Кроме того в расчет принимались такие факторы как качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

От Приморского края в конкурсе приняли участие два проекта: благоустройство сквера имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем и реконструкция Народного парка в Большом Камне. Победителем стал последний.

Кстати, Народный парк, по словам зампреда краевого правительства Елены Пархоменко, стал еще и победителем в онлайн-голосовании за отбор территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь Народного парка составляет почти три гектара. Располагается он в центре города. Сквер имеет несколько зон — экологическую, детскую, «тихую» и для массовых мероприятий. При создании сквера особое внимание уделят экологической составляющей. В строительстве будут использоваться натуральные материалы.

Сюжеты:
Приморье
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конкурсблагоустройствоПриморьеБольшой Камень
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