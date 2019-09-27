Эксперты 11 стран обсудят в Якутске проекты развития российского сектора Арктики

24 сентября в Якутске начал работу международный «Северный форум по устойчивому развитию» (СФУР), который продлится до 28 сентября 2019 года. В нем примут участие учение и эксперты из России, Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, КНР, Республики Корея и Японии. Цель мероприятия – объединение крупнейших экспертов из приполярных и азиатских стран для дальнейшей работы в проектной деятельности. По итогам СФУР будут предложены проекты устойчивого развития Северо-Восточного сектора Арктики, которые в течение последующего года будут реализовываться в рамках рабочих групп международной организации «Северный Форум». СФУР станет одной из ведущих международных площадок для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики.