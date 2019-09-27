Хабаровской ТЭЦ-1 исполняется 65 лет

С момента пуска Хабаровская ТЭЦ-1 постепенно набирала мощность. Одна за другой здесь вводили в строй четыре новые очереди. К 1972 году на станции было установлено уже 9 турбин и 16 котлоагрегатов. Установленная мощность выросла почти в 20 раз - с 25 МВт до 485 МВт.