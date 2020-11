Хабаровской ТЭЦ-1 исполняется 65 лет

В начале XXI века станция взяла курс на экологию

В начале XXI века станция взяла курс на экологию 28 сентября Хабаровская ТЭЦ-1 (входит в филиал "Хабаровская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания", ДГК) отмечает 65 лет. В этот день в 1954 году на станции ввели в строй первый турбоагрегат. С момента пуска по настоящее время Хабаровская ТЭЦ-1 выработала электрической энергии: более 108,5 млрд кВтч и тепла потребителям – 207,4 млн Гкал. Хабаровская ТЭЦ-1 стала базой для развития большой энергетики Хабаровска и Хабаровского края. На ее основе развивались хабаровские электрические и тепловые сети, вся краевая энергосистема и Хабаровский энергорайон. Практически до середины 80-х годов ТЭЦ-1 была единственным энергоисточником на юге региона. С момента пуска Хабаровская ТЭЦ-1 постепенно набирала мощность. Одна за другой здесь вводили в строй четыре новые очереди. К 1972 году на станции было установлено уже 9 турбин и 16 котлоагрегатов. Установленная мощность выросла почти в 20 раз - с 25 МВт до 485 МВт. "С введением в 1985 году в эксплуатацию Хабаровской ТЭЦ-3, покрывшей значительную часть электрических и тепловых нагрузок краевого центра, на нашей станции начались перемены к лучшему, - рассказывает директор ХТЭЦ-1 Сергей ПЕГУШИН. - Появилась возможность выводить в капитальный ремонт оборудование, чего не было длительное время. Для людей начали создавать достойные условия труда: кондиционеры, правильный свет, благоустроенные бытовые помещения и многое другое". На протяжении долгих лет ТЭЦ-1 оставалась кузницей эксплуатационных, ремонтных, управленческих кадров для отрасли для всей энергосистемы региона. В начале XXI века ТЭЦ-1 взяла курс на экологию. В октябре 2006 года на станции зажгли первый угольный котлоагрегат, реконструированный под использование газового топлива. До 2018 года включительно один за другим перевели на газовое топливо 9 из 15 угольных котлоагрегатов. Реконструкция дала ощутимый экологический эффект: за 13 лет с начала газификации количество выбросов вредных веществ в атмосферу сократилось в 2,3 раза, золошлаковых отходов – почти в 4 раза. Сегодня коллектив Хабаровской ТЭЦ-1 (около 700 человек) уверенно несет рабочую вахту, надежно обеспечивая более 40 % потребителей Хабаровска тепловой и электрической энергией. Впереди новый отопительный сезон, к которому энергетики подошли во всеоружии, успешно завершая годовые программы по ремонтам и реконструкции оборудования. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

