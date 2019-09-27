Учить на все деньги: В Приморье базовый оклад педагога - 12 600 рублей

Учить на все деньги: В Приморье базовый оклад педагога - 12 600 рублей

27 сентября 2019, 12:40
Общество
С 1 января работникам образовательных учреждений Приморья обещают не понизить, а повысить зарплату. Ждать осталось недолго

С 1 января работникам образовательных учреждений Приморья обещают не понизить, а повысить зарплату. Ждать осталось недолго С 1 января 2020 года повысятся оклады работников образовательных учреждений Приморья. Об этом заявила врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки края Наталья Бондаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья. По словам замглавы региона, уже 26 сентября на заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет обсуждаться окончательная версия постановления о районном коэффициенте. Она подчеркнула, что принятие данного документа не повлечет за собой снижения оплаты труда педагогов. «С 1 января предполагается повышение оклада работников краевых образовательных учреждений, что компенсирует понижение районного коэффициента до уровня федерального. Поэтому зарплата, которую получают педагоги сегодня, уменьшена не будет, наоборот – увеличится», – прокомментировала она. Наталья Бондаренко добавила, что постановлением Администрации Приморского края определен базовый оклад в размере 12 600 рублей для педагогов учреждений образования. Все остальные вопросы, касающиеся компенсирующих и стимулирующих выплат, решают руководители образовательных учреждений. Напомним, что снижение размера районного коэффициента подразумевает увеличение окладов на 10% за счет федеральных средств работникам в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям – в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим. Общая сумма средств, которые будут компенсированы краю, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Их планируется направить на социальные расходы. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) Журнал "Дальневосточный капитал".

Stories:
Наука и образованиеПриморье
долги по зарплатезарплатазарплата госслужащихспортивная школа олимпийского резерва "Центр югорского спорта"Учительсредняя зарплаташколашколыдолг по зарплатезарплата врачейроссийско-швейцарская студенческая научно-исследовательская школаНовопортовская школа-интернат имени Л.В. ЛапцуяШкола
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы