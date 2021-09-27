Приморцам к 1 октября надо определиться: брать натурой или деньгами

Приморцам к 1 октября надо определиться: брать натурой или деньгами
Приморцам к 1 октября надо определиться: брать натурой или деньгами
Сегодня, 09:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Люди, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, должны до 1 октября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной.

При выборе натуральной формы набор предоставляется лекарствами и медицинскими изделиями, также можно оформить путевку в санаторий и бесплатный проезд на пригородных электричках, напомнили в Пенсионном фонде России.

По умолчанию набор соцуслуг предоставляется всем в натуральной форме. Исключением являются те, кто подвергся воздействию радиации. Таким людям набор назначают деньгами. Всем остальным, чтобы получать услуги или часть из них в виде денежного эквивалента, нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд России.

Оно принимается через личный кабинет на портале ПФР, в клиентской службе фонда или многофункциональном центре, который оказывает такую услугу. Указанный в заявлении вариант получения набора начнет действовать со следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, новое не требуется — набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.

Напомним, с февраля 2021 года денежный эквивалент социальных услуг проиндексирован и составляет 1 211,66 рубля в месяц:

— лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания — 933,25 рубля в месяц;

— путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 144,37 рубля в месяц,

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 рубля в месяц.

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Приморье
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