Собрать собственников многоквартирного дома можно и в онлайне

Жилье владельца квартиры в многоэтажке начинается не с порога его собственной квартиры, а прямо от подъезда. Лестницы, крыша, подвал и даже прилегающая территория — этим всем жильцы дома распоряжаются совместно. Чтобы принять какое-либо решение о благоустройстве, ремонте, замене или решить какие-либо общие вопросы, владельцам необходимо собраться и принять какое-то общее решение. Раньше этот процесс был сильно затруднен. Достаточно непросто собрать собственников 36 квартир в одном месте и в одно время, а если эта девятиэтажка еще и четырехподъездная? Кто-то работает в выходные, у кого-то долгожданный отпуск, кто-то спешит по неотложным делам — причины у всех разные, но даже половину владельцев собрать очно практически невозможно с современным темпом жизни.