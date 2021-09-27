Собрать собственников многоквартирного дома можно и в онлайне

Собрать собственников многоквартирного дома можно и в онлайне
Собрать собственников многоквартирного дома можно и в онлайне
Сегодня, 13:24ОбществоФото: Александр Дедов / Золотой Рог
Благодаря государственной системе ГИС ЖКХ, жители Приморья могут провести собрание собственников жилья не только офлайн, но и онлайн.

Жилье владельца квартиры в многоэтажке начинается не с порога его собственной квартиры, а прямо от подъезда. Лестницы, крыша, подвал и даже прилегающая территория — этим всем жильцы дома распоряжаются совместно. Чтобы принять какое-либо решение о благоустройстве, ремонте, замене или решить какие-либо общие вопросы, владельцам необходимо собраться и принять какое-то общее решение. Раньше этот процесс был сильно затруднен. Достаточно непросто собрать собственников 36 квартир в одном месте и в одно время, а если эта девятиэтажка еще и четырехподъездная? Кто-то работает в выходные, у кого-то долгожданный отпуск, кто-то спешит по неотложным делам — причины у всех разные, но даже половину владельцев собрать очно практически невозможно с современным темпом жизни.

И это уже не говоря о том, что нередко квартиры сдаются в наем, а при принятии решения необходим именно голос собственника.

Тем не менее, за окном 2021 год и цифровизация шагает семимильными шагами. Теперь государственная система ГИС ЖКХ позволяет проводить голосование за тот или иной вопрос в онлайн-режиме. По сути — проводить заочные собрания собственников. Специальная платформа дает возможность организовать любой опрос касательно управления общедомовым имуществом. Чтобы ею воспользоваться достаточно иметь выход в интернет — смартфон, ноутбук, планшет, что угодно, и зайти на сайт https://dom.gosuslugi.ru

Любой из собственников или управляющая организация может взять инициативу первого «собрания» на себя и стать администратором.

За 10 дней до старта голосования администратор посредством системы оповещает жильцов. Возможны несколько вариантов: либо это голосование с помощью средств платформы, либо это письменное соглашение, которые собственники передадут администратору, а тот внесет в базу.

Всего за один час по окончании голосования система сформирует общедоступный протокол, сохранит все введенные данные.

Благодаря онлайн-системе решать вопросы общедомового имущества гораздо проще, легче достичь кворума собственников.

Сюжеты:
Приморье
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технологииЖКХПриморье
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