Во Владивостоке встретили Всемирный день туризма

На набережной Спортивной гавани прошел «Фестиваль путешествий», посвященный Всемирному дню туриста, который отмечают 27 сентября.
Праздник во Владивостоке отмечали ежегодно с 2015 до пандемийного 2020 года.
Учениками мероприятия за семь лет стали национальные туристические офисы Японии, Республики Корея, Сингапура, Макао, Гонконга, Тайваня, Сайпана, японская префектура Тоттори, различные авиакомпании и туроператоры.
Фестиваль проходил в два этапа. Первый проводился в радиоэфире одной из местных радиостанций. Эксперты и ведущие устраивали виртуальные туры по странам-участникам, давали советы и рекомендации.
Вторым этапом стала выставка. В ней участвовали Японская национальная туристическая организация, Национальная Организация туризма Кореи, Национальный офис по туризму Малайзии в России, Информационно-справочный центр по медицинскому туризму города Пусан во Владивостоке «Доктор Пусан» и другие компании.