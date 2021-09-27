Во Владивостоке встретили Всемирный день туризма

Во Владивостоке встретили Всемирный день туризма
Во Владивостоке встретили Всемирный день туризма
Сегодня, 17:40ОбществоФото: www.vlc.ruВиктория Лебединец
В столице Дальнего Востока жители и гости города смогли пройтись по улочкам азиатских городов. На ярмарке «Фестиваля путешествий» создали дружелюбную атмосферу, воссоздающую улочки любимых туристами городов.

На набережной Спортивной гавани прошел «Фестиваль путешествий», посвященный Всемирному дню туриста, который отмечают 27 сентября.

Праздник во Владивостоке отмечали ежегодно с 2015 до пандемийного 2020 года.

Учениками мероприятия за семь лет стали национальные туристические офисы Японии, Республики Корея, Сингапура, Макао, Гонконга, Тайваня, Сайпана, японская префектура Тоттори, различные авиакомпании и туроператоры.

Фестиваль проходил в два этапа. Первый проводился в радиоэфире одной из местных радиостанций. Эксперты и ведущие устраивали виртуальные туры по странам-участникам, давали советы и рекомендации.

Вторым этапом стала выставка. В ней участвовали Японская национальная туристическая организация, Национальная Организация туризма Кореи, Национальный офис по туризму Малайзии в России, Информационно-справочный центр по медицинскому туризму города Пусан во Владивостоке «Доктор Пусан» и другие компании.

Сюжеты:
Приморье
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