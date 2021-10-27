Еще два района в Большом Камне получили коммунальную инфраструктуру

По словам сотрудников предприятия, для укладки использовали полиэтиленовые и хризотилцементные трубы. Их долговечность достигает десятков лет. Общая протяженность водопроводных и канализационных коммуникаций для новых микрорайонов составила 400 и почти 500 метров соответственно.
Также специалисты сообщили, что уже стартовали работы по монтажу сетей водоснабжения и отведения для микрорайона «Зеленый». Уже уложено около 100 метров водопровода. Укладку канализационных труб планируют завершить к концу 2021 года.
Для прокладки коммуникаций к микрорайону «Нагорный» осталось дождаться прохождения госэкспертизы. Проектно-изыскательские работы уже завершены. После нужно будет определить подрядчика для выполнения работ.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.