Еще два района в Большом Камне получили коммунальную инфраструктуру

Еще два района в Большом Камне получили коммунальную инфраструктуру
Еще два района в Большом Камне получили коммунальную инфраструктуру
Сегодня, 16:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Новые дома в микрорайонах «Солнечный» и «Пятый» Большого Камня получили «блага цивилизации». Приморский водоканал провел водопроводные и канализационные сети.

По словам сотрудников предприятия, для укладки использовали полиэтиленовые и хризотилцементные трубы. Их долговечность достигает десятков лет. Общая протяженность водопроводных и канализационных коммуникаций для новых микрорайонов составила 400 и почти 500 метров соответственно.

Также специалисты сообщили, что уже стартовали работы по монтажу сетей водоснабжения и отведения для микрорайона «Зеленый». Уже уложено около 100 метров водопровода. Укладку канализационных труб планируют завершить к концу 2021 года.

Для прокладки коммуникаций к микрорайону «Нагорный» осталось дождаться прохождения госэкспертизы. Проектно-изыскательские работы уже завершены. После нужно будет определить подрядчика для выполнения работ.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
строительствоПриморьеБольшой Каменьводоканал
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