В Приморье отмечается снижение среднего возраста врачей

В этом году в краевые медучреждения пришли свыше 380 молодых врачей и специалистов среднего звена. Выпускники учебных заведений трудоустраиваются не только в городские, но и в районные поликлиники, больницы и станции скорой медицинской помощи.

За 10 месяцев штаты медорганизаций пополнились врачами разных специальностей — терапевтами, педиатрами, офтальмологами, хирургами, стоматологами, врачами УЗИ, аллергологами, оториноларингологами, инфекционистами, неврологами, фельдшерами и медицинскими сестрами. Немало начинающих врачей и медицинских сестер приняли взрослые и детские поликлиники краевого центра. Во Владивостокскую поликлинику № 1 трудоустроились 15 участковых терапевтов, врач-гастроэнтеролог и 10 специалистов среднего медперсонала — фельдшеров и медицинских сестер. Во «вторую» поликлинику — три участковых педиатра, два узких специалиста, четыре медсестры и один фельдшер-лаборант. А в детскую поликлинику № 3 пришли 16 медиков, основная часть из которых — узкие специалисты. Много молодых специалистов приняла Владивостокская поликлиника № 6, куда трудоустроились 11 врачей, из них 10 участковых терапевтов и один хирург. А в городскую поликлинику № 3 — восемь выпускников медвузов. — Я проходила здесь практику во время ординатуры. Меня прекрасно встретили сотрудники, помогали во всем. Именно поэтому я вернулась сюда после ординатуры и ничуть об этом не жалею. Работая здесь, прошла обучение по малой хирургии, летала для этого в Оренбург, планирую оперировать пациентов и обучаться, развиваться дальше, для этого здесь есть все возможности, — отметила молодой врач-офтальмолог Владивостокской поликлиники № 3 Анастасия Кузьмина. Самое большое количество специалистов, 21 человек, в этом году пришли на Станцию скорой медицинской помощи Владивостока. Многие — выпускники медицинских колледжей Приморья. — В прошлом году мы провели большую работу с выпускниками всех медицинских колледжей края. В результате наш кадровый состав серьезно усилился, — подчеркнула заместитель главврача ССМП Владивостока Юлия Безделева. Молодые специалисты также трудоустраиваются в медучреждения других городов и районов Приморья. Во многом этому способствуют и региональные меры соцподдержки. Например, в Находкинской городской больнице начали свою трудовую деятельность 11 специалистов среднего звена и четыре врача. А в Пограничную ЦРБ пришли три фельдшера и врач-педиатр. В краевом министерстве здравоохранения отмечают, что в прошлом году в бюджетные медучреждения пришли 246 молодых врачей, на 47% больше, чем в предыдущий год. Кроме того, отмечается и снижение среднего возраста врачей до 47 лет, что свидетельствует об «омоложении» кадрового потенциала отрасли. Ранее сообщалось, что свыше 800 человек стали студентами медицинских колледжей Приморья в этом году. Будущей весной учебные заведения выпустят 568 специалистов среднего медицинского звена, большая часть из них уже имеют предложения о трудоустройстве в бюджетных медучреждениях края. Среди пяти направлений обучения в медицинском колледже самым популярным среди студентов является «сестринское дело» — на него поступили 558 человек. В этом году все руководители медорганизаций края начали системную работу по привлечению молодых специалистов, в том числе среднего звена. — Главные врачи проводят со студентами личные встречи, приглашают в медучреждения на практики и стажировки. Многие студенты из отдаленных сел намерены после обучения вернуться в свои города и поселки для трудовой деятельности, — рассказала руководитель Владивостокского базового медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова. С октября министр здравоохранения Приморья начала цикл встреч со студентами Тихоокеанского государственного медицинского учреждения, во время которых рассказывает им об условиях труда и мерах социальной поддержки медработников. Напомним, в Приморье активно идет реализация государственной программы края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Материалы по теме: Предпрофессиональные медицинские классы создадут на базе школ Приморья

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter