В Приморье появился удобный платежный сервис

В Приморье появился удобный платежный сервис
В Приморье появился удобный платежный сервис
Сегодня, 16:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Онлайн-платежи заработали на региональном портале госуслуг Приморья. Оплатить услуги ЖКХ, налоги и штрафы теперь можно в несколько кликов, отметили в краевом министерстве цифрового развития и связи.

— Начисления оплачиваются с помощью карты любого банка, электронного кошелька или счета мобильного телефона всего за несколько минут. Помимо удобного функционала оплаты всех начислений в режиме «одного окна», который позволяет значительно экономить время, внедрена возможность пакетной оплаты и сохранения платежных инструментов, — подчеркнули в ведомстве.

Заместитель председателя регионального правительства Константин Волошин отметил, что в конце года на портале появится и услуга по техническому присоединению к электрическим сетям. Сейчас она проходит тестирование.

Отметим, проект по внедрению платежного сервиса реализован в рамках соглашения между МТС Банком и министерством цифрового развития и связи Приморья.

Получение массовых социально значимых услуг в электронном виде является одним из ключевых направлений национального проекта «Цифровая экономика». Также в крае активно реализуется государственная программа Приморья «Информационное общество» на 2020–2027 годы.

Ранее сообщали, что за три года реализации нацпроекта в Приморье к высокоскоростному интернету подключили 954 социально значимых объекта, в населенных пунктах построено 217 узлов связи. Для этого по краю было проложено более 980 км волоконно-оптических кабелей. По словам специалистов, интернет появился даже в самых отдаленных населенных пунктах края.

Например, в селе Глубинное Красноармейского района была только голосовая связь и спутниковый интернет. Сейчас населенный пункт обеспечен высокоскоростным мобильным интернетом 4G.

Сюжеты:
Приморье
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цифровизацияПриморье
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