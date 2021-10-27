Зима близко: внутрикраевая авиация Приморья перейдет на зимнее расписание

Зима близко: внутрикраевая авиация Приморья перейдет на зимнее расписание
Зима близко: внутрикраевая авиация Приморья перейдет на зимнее расписание
Сегодня, 15:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
С 31 октября авиакомпания «Аврора» перейдет на зимнее расписание полетов в Приморском крае.

Для перелетов будут доступны следующие направления:

  • Владивосток — Дальнегорск (ежедневно);
  • Владивосток — Преображение (пять раз в неделю);
  • Владивосток — Кавалерово (ежедневно);
  • Владивосток — Пластун (два раза в неделю), Терней (ежедневно);
  • из Тернея в Светлую (два раза в неделю), Единку (один раз в неделю), Амгу (один раз в неделю);
  • из Дальнегорска в Светлую — два раза в неделю.

В расписании вертолетных перевозок изменений нет:

По вторникам, четвергам и пятницам выполняются полеты по маршрутам Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней; Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Самарга — Восток — Дальнереченск и Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней.

Фото:коллаж ЗР

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