Зима близко: внутрикраевая авиация Приморья перейдет на зимнее расписание

С 31 октября авиакомпания «Аврора» перейдет на зимнее расписание полетов в Приморском крае.

Для перелетов будут доступны следующие направления: Владивосток — Дальнегорск (ежедневно);

Владивосток — Преображение (пять раз в неделю);

Владивосток — Кавалерово (ежедневно);

Владивосток — Пластун (два раза в неделю), Терней (ежедневно);

из Тернея в Светлую (два раза в неделю), Единку (один раз в неделю), Амгу (один раз в неделю);

из Дальнегорска в Светлую — два раза в неделю. В расписании вертолетных перевозок изменений нет: По вторникам, четвергам и пятницам выполняются полеты по маршрутам Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней; Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Самарга — Восток — Дальнереченск и Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней. Фото: коллаж ЗР

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter