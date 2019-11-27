Контроль за качеством продукции стратегического для Дальнего Востока предприятия - в руках профессионалов

Не менее впечатляющими и другие показатели объема проводимой работы в лабораториях ННК у нас, в Приморском крае: количество исследований качества нефтепродуктов в месяц составляет в среднем около 9 000 анализов, соответственно, в год производится около 110 000 исследований! Проверяют как октановое число, так и содержание серы. Это достаточно затратная, но в то же время необходимое для гарантии качества топливных продуктов работа.