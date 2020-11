"Необходимо переосмыслить роль Владивостока…"

Что в доработанной Национальной программе развития Дальнего Востока не так?

Что в доработанной Национальной программе развития Дальнего Востока не так? (Окончание. Начало материала в «ЗР» №46) Владивостокская агломерация Владивостокская агломерация в нынешних границах (два городских и два муниципальных района), при невнятной постановке задач, не способна придать импульс динамичного развития Дальнему Востоку. Признаки агломерационных связей наблюдаются в пределах всего юга Приморского края: 13 муниципальных образований с территорией в 23,6 тыс. кв. км и населением в 1,4 млн человек. На ближайшие десять лет сконцентрировать все преференции, предусмотренные законами о ТОРах, Свободном порте Владивосток, Дальневосточном гектаре, и в кратчайшие сроки обеспечить прирост социально-инфраструктурного потенциала этой территории и инфраструктуры будущих портов. Такой подход позволит повысить эффективность инфраструктурных обязательств государства, это станет привлекательным для инвесторов, а ясное понимание ближайшей перспективы станет стимулом для живущего здесь населения и мигрантов. Федеральный закон «Об особом миграционном режиме» в границах Владивостокской агломерации в рамках Национальной программы должен «работать» не только на ускоренный прирост здесь населения, но и стать новой моделью эффективной миграционной политики страны. Приток населения позволит реализовать крупные инвестиционные проекты по развитию новых портов. Но не «портиков» по перевалке угля, а таких, чтобы они по масштабам и конкурентоспособности не уступали Пусану, Даляню, Шанхаю, Сингапуру. Наращивая скорости и пропускную способность Транссиба и БАМа, Россия может стать наиболее привлекательной для грузовых и пассажирских потоков между Востоком и Западом. Началом реальных кластеров в Национальной программе должны стать судостроение, подводная робототехника, производство морских платформ, что потянет за собой развитие морского машиностроения, металлургии и многое другое. Необходимо переосмыслить и роль Владивостока в его нынешних административных границах. Идея увеличить грузооборот порта вдвое сулит рост налоговой базы и бюджета города. Но 30 и даже 40 млн т порта Владивосток не сопоставимы с портами Кореи, Китая, тогда как затраты на решение транспортных проблем вряд ли улучшат жизнь горожан. Более перспективным вариантом будет специализация города преимущественно на туристической деятельности, а это уже совсем иные решения. Потребуется вывод промышленных предприятий с акватории бухты Золотой Рог с последующей рекультивацией и восстановлением природной среды. Необходим вывод портовых мощностей промышленного назначения и специализация на пассажирских перевозках и туристско-рекреационной деятельности как наиболее востребованной. Давайте это сделаем! На отсутствие идей и предложений сегодня Владивостоку жаловаться не приходится. Свои проекты предлагают японские, корейские и китайские компании, подвизаются столичные (КБ «Стрелка»), региональные (Омский ИТП «Град») дизайнерские и проектные организации, заказчиком выступает АО «Агентство ипотечного кредитования жилья». Более того, Минвостокразвития для глав субъектов федерации, чтобы те смогли сформулировать предложения в Национальную программу, пригласили специалистов из международной аудиторской компании Ernst & Young Global Limited (EYG). Не отказываясь и с благодарностью принимая предложения наших соседей, следует помнить, что, решая частные вопросы, всегда будешь натыкаться на общие. Поэтому постановка вопроса о Мировом городе на Востоке России вполне уместна, и задача состоит в том, чтобы обеспечить существенный прирост численности населения. Стратегическим направлением должно стать максимально лояльное отношение и приглашение сюда крупных транснациональных компаний и международных организаций; для страны с таким количеством часовых поясов необходимо формировать здесь мировой финансовый центр; масштабы занимаемой территории и береговой линии позволяют ставить задачу о возрождении центра обрабатывающей промышленности в мировом масштабе; у Владивостокской агломерации есть потенциал, позволяющий сделать её крупным транспортным и коммуникационным узлом международного значения; ничто не мешает нам создать здесь высокоразвитую сферу деловых услуг; федеральный университет из Дальневосточного постепенно должен превратиться в Российский Азиатско-Тихоокеанский университет, в котором будет учиться до 150 тысяч человек, половину из которых составят студенты из азиатских стран. Восточный экономический форум Площадка Восточного экономического форума пока больше похожа на один из инфраструктурных элементов, удобных для обсуждения масштабных вопросов, но которые с таким же успехом могли бы проходить в любом другом месте. Но судя по тому, как меняется повестка дня Форума, начиная с 2015 года, можно увидеть, что содержательно они постепенно вытесняют традиционные проблемы торговых отношений. Достаточно перечислить темы дискуссионных площадок, где обсуждались международные проекты: космос, Арктика, Мировой океан, культура, энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии, международный медицинский кластер во Владивостоке, образование во имя будущего рабочих всего мира, портовая инфраструктура, будущее рынка труда Дальнего Востока; Мировой океан: ресурсы без границ; Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти. Форпосты науки. Первоочередные задачи: 1. Приступить к формированию Мирового города на Востоке России (Восточной столицы России), который будет не только сопоставим, но и превосходить по своим параметрам азиатские города Сингапур, Шанхай, Гонконг, Сеул, Далянь и др., которые достигли нынешнего уровня за несколько последних десятилетий. 2. Создать национальные порты, по грузообороту, производительности и экологии сопоставимые или превосходящие крупнейшие порты на Тихоокеанском побережье. 3. Разместить здесь штаб-квартиру национальной судоходной компании, осуществляющей управление не только прибрежной территорией Дальнего Востока и национальной акваторией в 5,5 млн кв. км, но которая будет поддерживать статус России как морской державы. Этого требует, прежде всего, национальная безопасность. 4. На базе Центра судостроения в г. Большой Камень начать формирование территориально-производственного комплекса: от разведки и добычи руды до металлургического производства. Относительно небольшие объемы металлопроката из Южной Кореи - явление временное, что обусловлено кризисом судостроения там. Уйти от зависимости от импорта можно только развивая собственное производство. 5. Задача преодоления дефицита квалифицированных кадров, объясняемая убывающим населением и снижающимся качеством образования, усугубляется рукотворной проблемой слияния гуманитарного и политехнического образования. Вопрос требует глубокого изучения и решения по формированию во Владивостоке трех федеральных университетов: гуманитарного (на острове Русский), политехнического (в г. Большой Камень), и морского (на материковой части Владивостока). Формирование на базе филиала ДВФУ в г. Большой Камень Федерального политехнического университета станет мощным импульсом для роста численности населения города. С одной стороны, выпускники каждого из них сегодня востребованы и в стране, и за ее пределами, а с другой – каждый из них мог бы значительно увеличить прием иностранных студентов: кто-то, получив образование, мог бы работать у нас, кто-то стал бы агентом влияния в своих странах. 6. Бурное развитие морской инфраструктуры и портовых мощностей потребует синхронизации технического перевооружения железнодорожных магистралей: Транссиба и БАМа, а также транспортно-логистической составляющей для существенного наращивания грузооборота. При этом в развитии важно добиться соблюдения пропорций между тремя составляющими: скорость-сервис-сохранность. 7. Остается открытым вопрос выбора приоритетов регионального развития. На какие виды деятельности делать ставку: любые произведенные у нас товары неконкурентоспособны на внешнем рынке, и у этого есть основания. Выход: специализироваться на том, в чем нуждаются практически все страны, но не производят у себя, а наш авторитет и опыт в этих сферах неоспорим. Таких приоритетов не много, и в Национальной программе они должны стать вектором развития: космос, океан и культура. Триада, которая может придать импульс развития Дальнему Востоку, многим регионам России и стать основой для организации интеграционных связей со странами АТЭС на принципиально новой экономической платформе. 8. Долгосрочные цели и открывающиеся перспективы могут стать наиболее сильным аргументом в решении демографических проблем. Ничто так не будет удерживать человека здесь, и ничто так не будет привлекать тех, кто захочет сюда приехать, как ясное представление о целевых установках и последовательное движение к их осуществлению, которое обеспечивают властные структуры сверху донизу. Люди не будут отсюда уезжать, и люди захотят сюда приехать, если они увидят, что вся страна работает на реализацию поставленных задач. 9. Важнейшим принципом демографической политики региона должно стать понимание, что в каждом родившимся здесь заинтересованы не только родители, но и государство, которое поощряет рождаемость, поддерживает на высоком уровне материальное положение многодетных семей. Преодолеть демографическую яму предыдущих десятилетий за счет естественного воспроизводства удастся только в более отдаленной перспективе. Поэтому миграционная политика - в том, чтобы, с одной стороны, ориентироваться на соотечественников, а с другой - за счет организованного набора мигрантов, обеспечить значительный прирост социально-инфраструктурного потенциала, что повышает привлекательность территории. 10. Земельный вопрос является камнем преткновения в решении любых задач: организации бизнеса, жилищного строительства, прокладки дорог и многого другого. Ситуацию усугубляют законы о ТОРах, СПВ, ДВ гектаре. На повестку дня в национальном масштабе встает вопрос о Генеральных планах развития территорий. Принятая недавно Стратегия пространственного развития также не решает эту проблему. Поэтому новый механизм территориального планирования в рамках Национальной программы целесообразно отработать на относительно небольшой территории, в данном случае – территории Владивостокской агломерации, что потом можно будет распространить на остальные территории. 11. Остров Русский должен занять достойное место в Национальной программе. Необходимо принципиальное изменение подхода к определению будущего этой территории, позиционируя ее как площадку международного взаимодействия - модель новых интеграционных связей между странами АТЭС. Остров Русский может изменить отношение к Дальнему Востоку и России в целом со стороны ближайших и более дальних соседей в этой части планеты. Для этого достаточно, если бы Президент России на очередном саммите АТЭС (а лучше, если бы такой саммит еще раз проходил на Русском, что в практике таких встреч случалось не однажды) сделал предложение всем 20 странам разместить на острове свои культурные центры, которые могли бы представить культуру своих стран для российских туристов. И вместе с тем было бы объявлено, что Россия уже приступила к размещению здесь же, на острове, своих культурных центров, предоставив возможность 20-ти городам показать туристам из азиатских стран все многообразие архитектуры, науки, быта нашей страны. Идея заключает в себе, с одной стороны, возможность на относительно замкнутой территории представить разнообразие и многоликость азиатской и европейской культур, а с другой - показать, что источниками инвестиций для такого проекта могли бы стать государственные, муниципальные и частные вложения как стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества, так и городов РФ. Принятое странами АТЭС предложение, по мере обустройства такой международной площадки, позволит рассчитывать со временем на открытие здесь постоянных представительств этого международного сообщества. Причем это может случиться достаточно быстро, если будут решены следующие принципиально важные задачи. Во-первых, сама концепция требует более детальной проработки и определения последовательности действий. Во-вторых, необходимо окончательное решение, в чьем ведении находятся земли острова. В-третьих, необходима корректировка законов (ФЗ РФ от 29.12.2014 г. №473-ФЗ, от 13.07.2015 г. №212-ФЗ) в части ограничений по совмещению режимов Свободного порта и территории опережающего развития, что может оказаться привлекательным для инвесторов. В-четвертых, необходимо разрешение российским муниципалитетам использовать бюджет за пределами своей территории. Особую статью перспективных направлений развития острова представляет взаимодействие с Министерством обороны. Эта работа требует глубокого изучения и расчета будущих затрат для последовательного перемещения объектов военной инфраструктуры в бухту Холуай, по примеру г. Сан-Диего (США), где остров Коронадо является и рекреационной территорией, и крупой военно-морской базой. Но это предмет обсуждения и принятия решения специалистов. Разработка Национальной программы развития Дальнего Востока нуждается в профессиональной дискуссии по многим направлениям, в глубокой проработке всех «за» и «против». Как показывает практика последних десятилетий, ни академические институты, ни региональные вузы, к сожалению, на решение этих задач не нацелены. Для управленческого аппарата субъекта федерации в любом статусе это тоже задача неподъемная. Большие дискуссионные площадки годятся разве для того, чтобы похоронить любую свежую идею, ровно так же, как общественные советы решают частные задачи, не имеющие отношения к перспективе. Поэтому необходим такой интеллектуальный центр, задачей которого будет выработка стратегической линии развития края в интересах России и на благо жителей региона. Такие центры сегодня функционируют в Северо-Западном регионе, в Приволжском федеральном округе, в Красноярске, в Москве. Был такой и во Владивостоке в первой половине 2000-х годов: АНО «Тихоокеанский центр стратегических разработок». А еще нужна политическая воля для реализации задуманного, с тем чтобы наконец начали сбываться пророчества наших предшественников о том, что богатство России будет прирастать Сибирью, и она - таки будет владеть Востоком! Юрий АВДЕЕВ, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук. КСТАТИ Названы причины, по которым Дальний Восток стремительно пустеет По данным ВЦИОМ, основными причинами массового оттока населения с Дальнего Востока названы: Дороговизна жизни (30%), низкий уровень развития инфраструктуры (28%), уровень доходов (23%), неблагоприятный климат (23%), некомфортность среды (19%), недостаточные возможности для образования детей (18%), отсутствие возможности для самореализации (17%) и приобретения жилья (13%). На фото: Владивостоку экстренно требуются эффективные лекарства для лечения от затяжной стагнации. Фото Евгении ПРИЙМАК Газета «Золотой Рог», Владивосток.

