Владивосток станет дважды столицей

Владивосток станет дважды столицей

27 ноября 2019, 11:46
Общество
С 1 января форпост России на Дальнем Востоке станет административным центром Приморского края

С 1 января форпост России на Дальнем Востоке станет административным центром Приморского края

Депутаты Законодательного собрания Приморья в среду на внеочередном заседании приняли в трех чтениях закон об административном центре края, которым стал Владивосток, уже год являющийся столицей Дальневосточного федерального округа. За проект закона проголосовали 35 депутатов. После подписания закон о статусе Владивостока вступит в силу с 1 января 2020 года.

Президент Владимир ПУТИН в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы округа из Хабаровска во Владивосток, после чего вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ поставил перед полпредством задачу переехать во Владивосток в течение года. При этом статуса столицы Приморья у Владивостока до сих пор не было.

Принятие законопроекта о статусе Владивостока создает основания для финансирования города из краевого бюджета. На 2020 год в бюджете городу будут предусмотрены средства на выполнение столичных функций - 300 млн рублей.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото Евгении ПРИЙМАК.

Stories:
Владивосток
бюджетфинансированиеправовой статусбюджет недропользованиеВладимир Путинфедеральный бюджетбюджет РФбюджет 2017российский бюджетЮрий Трутневфинансирование сделкиВладимир ПутинВладимир Путинисполнение бюджетабюджет
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы