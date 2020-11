Владивосток станет дважды столицей

С 1 января форпост России на Дальнем Востоке станет административным центром Приморского края

С 1 января форпост России на Дальнем Востоке станет административным центром Приморского края Депутаты Законодательного собрания Приморья в среду на внеочередном заседании приняли в трех чтениях закон об административном центре края, которым стал Владивосток, уже год являющийся столицей Дальневосточного федерального округа. За проект закона проголосовали 35 депутатов. После подписания закон о статусе Владивостока вступит в силу с 1 января 2020 года. Президент Владимир ПУТИН в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы округа из Хабаровска во Владивосток, после чего вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ поставил перед полпредством задачу переехать во Владивосток в течение года. При этом статуса столицы Приморья у Владивостока до сих пор не было. Принятие законопроекта о статусе Владивостока создает основания для финансирования города из краевого бюджета. На 2020 год в бюджете городу будут предусмотрены средства на выполнение столичных функций - 300 млн рублей. Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото Евгении ПРИЙМАК.

