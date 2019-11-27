Владивосток станет дважды столицей

Президент Владимир ПУТИН в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы округа из Хабаровска во Владивосток, после чего вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ поставил перед полпредством задачу переехать во Владивосток в течение года. При этом статуса столицы Приморья у Владивостока до сих пор не было.