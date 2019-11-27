Владивосток станет столицей Приморья уже в ноябре

Владивосток станет столицей Приморья уже в ноябре

27 ноября 2019, 12:18
Общество
Ускоренное рассмотрение законопроектов – сразу в трех чтениях – позволит городу получить дотации "на столичность" из краевого бюджета уже в 2020 году

Ускоренное рассмотрение законопроектов – сразу в трех чтениях – позволит городу получить дотации «на столичность» из краевого бюджета уже в 2020 году

Пакет законопроектов, закрепляющих за Владивостоком статус административного центра Приморского края, и связанное с ним дополнительное финансирование планируется рассмотреть на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 27 ноября. Предварительно законопроект «О статусе административного центра Приморского края», направленный в ЗС ПК думой Владивостока в середине ноября, должен рассмотреть комитет Законодательного Собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Отметим, что в повестке намеченного на 26 ноября внеочередного заседания комитета значится рассмотрение этого законопроекта сразу в трех чтениях. Учитывая, что краевая администрация ранее дала положительное заключение на законопроект, наделяющий Владивосток официальным статусом столицы Приморья, весьма вероятно, что документ будет одобрен комитетом, а затем принят на ближайшем заседании ЗС ПК 27 ноября. В то же время, для получения городом дополнительных финансовых средств необходимо внести изменения в другой краевой закон – «О межбюджетных отношениях в Приморском крае», а также утвердить методику расчета дотаций Владивостоку на выполнение столичных функций. Поправки к этому закону станут предметом рассмотрения на заседании комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам 25 ноября, а затем – на очередной сессии Заксобрания 27 ноября. Добавим, что бюджет Приморья на 2020 год пока принят лишь в первом чтении, и новое расходное обязательство, касающееся Владивостока, может быть предусмотрено при его корректировке на этапе второго чтения. Сумма дополнительных краевых дотаций Владивостоку, по оценкам первого вице-мэра города Ольги КОЗЕРАЦКОЙ, может составить около 300 млн рублей. Однако законопроект оставляет окончательное решение за краевой властью. «Объем выделяемых субсидий… в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в связи с осуществлением городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, предполагается в размере, предусматриваемом законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период», - говорится в пояснительной записке к документу. Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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