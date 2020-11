Гороскоп-2020: Всё будет прекрЫсно!

Год станет уникальным периодом вашей жизни, принеся в него массу новых неожиданных поворотов и перемен

Год станет уникальным периодом вашей жизни, принеся в него массу новых неожиданных поворотов и перемен Новый, 2020 год - это год Белой Металлической Крысы по Восточному календарю. И пусть он наступит согласно этому календарю чуть позже, но мы уже привыкли заранее, в канун нашего праздника, знать, к чему готовиться, а российские астрологи уже поделились своими предсказаниями. ОВЕН. Для Овна 2020 год Металлической Крысы может стать испытанием: ему придется пойти против себя - переменить часть своих железных убеждений, проявить гибкость! Сколько бы ни было лет Овну, в 2020-м ему просто необходимо учиться новому: мудрость в том, чтобы уметь принимать перемены и подстраиваться под них, любые догмы в год Крысы станут тяжким бременем, мешающим двигаться вперед. Сумев подстроить свой непримиримый характер под пронырливый норов Крысы, Овен сможет достичь позитивных перемен. Да, гороскоп на 2020 год настоятельно советует Овну изменить своей натуре: откажитесь от лобовых атак, воздержитесь от проявлений агрессии, умерьте свой идеализм. В год Крысы побеждает тот, кто умеет мыслить стратегически и следить за малейшими реакциями окружающих, предугадывать их поведение. Гороскоп на 2020 год предупреждает: для Овна есть опасность остаться в дураках, если он не сумеет отказаться от чрезмерной самоуверенности. Не говорите «гоп», пока не перепрыгнете! Вам кажется, что вы победили в споре, перекричав собеседника, или завоевали повышение по службе, показав лучшие результаты в работе? Не удивляйтесь, если окажется, что ваш визави сделал всё по-своему, а должность досталась коллеге. Дипломатия - важнейшее оружие в 2020-м, а именно его на вооружении Овну часто не хватает. Гороскоп на 2020 год неутешителен для Овнов, которые отказываются меняться - вас попросту оттеснят на задворки жизни, бизнеса и карьеры, и более чем позитивен для Овнов, готовых к самосовершенствованию. Откройте свое сердце переменам! ТЕЛЕЦ. Упорство и сила Тельца в сочетании с его умением держаться в тени - отличные качества, чтобы быть успешным в год Белой Металлической Крысы! Гороскоп на 2020 год говорит о больших перспективах, которые открываются перед Тельцом в бизнесе, карьере и личной жизни! И пусть период власти деятельной Крысы может оказаться непростым временем для Тельца, который не любит перемен, произошедшие с ним метаморфозы пойдут ему во благо и определят вектор личностного развития на ближайшие 12 лет. Единственное, чего может не хватать Тельцу в достижении целей в 2020-м году, - так это проворства и быстроты реакций. Гороскоп советует особое внимание уделить тайм-менеджементу и убрать из расписания всё ненужное, пусть даже и приятное. Кроме того, необходимо заставлять себя принимать решения в кратчайшие сроки, не откладывая их на потом. Для неторопливого Тельца подобное насилие над собственной природой может оказаться довольно болезненным, однако в год Крысы более чем актуальна пословица: «Куй железо, пока горячо!». Согласно гороскопу, в 2020 году Телец много сил и времени потратит на обустройство своего комфорта, в чём бы это ни выражалось. Если вы испытываете жилищные неудобства, самое время готовиться к переезду. Если вам не хочется ходить на работу - пора её поменять. Если вам одиноко вечерами, в 2020-м году нужно заняться поиском второй половинки вплотную! Крыса стремится к полной гармонии во всех сферах жизни, а потому у Тельца, также много думающего о личном комфорте, появляется отличный союзник! БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы в 2020-м году Белой Металлической Крысы будут чувствовать себя отлично: это период больших перемен, и уж кого-кого, но Близнецов это нисколько не пугает! Вся энергия знака Воздуха, которая могла быть не востребована в скучный для Близнецов год Кабана, готова наполнить паруса и помчать их к новым берегам! Единственная сложность, которая возникнет у Близнецов в 2020-м, - правильно выбрать курс и следовать ему, несмотря на завлекательное пение сирен с неведомых островов, лежащих справа и слева по борту! В 2020-м году в достижении целей Близнецам помогут близкие и знакомые, знакомые знакомых, вам как нельзя больше пригодится ваше умение завязывать приятельские отношения со всеми и каждым! Так что не сдерживайтесь, разговаривайте, ведите переговоры, просто болтайте - в год Крысы «язык до Киева доведет»! Поскольку Крыса не любит тратить силы впустую, Близнецам стоит обратить весь свой энтузиазм на учебу или бизнес, карьеру. Распыляться на развлечения и любовные интрижки не стоит, равно как и получать знания «ни о чем». Учитесь фокусироваться! Если у вас есть хобби, гороскоп на 2020-ый предлагает попытаться извлечь из него выгоду. Если целеустремленная Крыса научит увлекающихся Близнецов акцентироваться на главном, в 2020-м они смогут стать одним из самых удачливых знаков Зодиака. Залогом успеха Близнецов станут их прирожденная гибкость и восприимчивость. Гороскоп обещает: играючи, на драйве, Близнецы окажутся «на волне», опередив очень и очень многих! РАК. Для осторожного Рака 2020-й год станет периодом больших перемен! Пожалуй, только хитрая и юркая Крыса способна выгнать Рака из его надежного укрытия и заставить что-то менять в своей жизни! Властительница года убеждена в необходимости обновления, а потому обязательно воспользуется своим шансом вытолкнуть вас из теплого, но уже немного затхлого болотца - вашей зоны комфорта! В 2020-м году гороскоп предлагает интеллектуалу-Раку отказаться от стратегии долгого выжидания и действовать быстрее, чем обычно. Попробуйте довериться своей интуиции, отказаться от излишней рассудочности в принятии решений: думать и делать сейчас нужно одновременно! Самым сложным в 2020-м году для Рака будет необходимость расстаться с чем-то очень привычным, ведь представитель этого знака Зодиака - из тех, кто будет скучать даже по «любимой мозоли», а Крыса заставляет отнести на помойку всё, что мешает свободно жить и развиваться. Возможно, вам придется уйти с нелюбимой работы или от нелюбимого человека, переехать из давно ставшего неудобным жилья. Несмотря на то, что гороскоп сулит лишь добрые перемены, Рак, в силу своей природы, наверняка болезненно их воспримет, так что ему стоит раздобыть где-то обезболивающие пилюли оптимизма! 2020 год обещает быть для Рака суетливым как подготовка к свадьбе, волнительным как экзамен, и незабываемым как поездка в Париж! Чтобы чувствовать себя комфортнее в год Белой Металлической Крысы, Раку стоит ослабить свою хватку и отпустить старую «ракушку», которую он успел перерасти! ЛЕВ. Льву в 2020-м году Белой Металлической Крысы будет сопутствовать удача, только если он сумеет отказаться от части амбиций и научится держаться скромнее обычного. Этот период плохо подходит для бравады и широких жестов, это время смены авторитетов, требующее молниеносной адаптации к условиям переменчивой действительности, так что Льву потребуется на время забыть о венценосной роли царя зверей и взять на вооружение ловкость и прыть котёнка. Только уподобившись меньшому брату - коту, переняв от него подвижность и стремительность, Лев сможет справиться с хитроумной Белой Крысой, которая устроит ему немало испытаний в непростом, но очень интересном 2020-м году. Гороскоп на этот период указывает на быстроту смены событий вокруг Льва, так что дело может окончиться головокружением. Велик риск, что весь год Лев будет как угорелый носиться за своим хвостом, не успевая за собственными планами и по нескольку раз возвращаясь к уже, казалось бы, решенным вопросам, а всё из-за нежелания заниматься деталями. Гороскоп подчеркивает: в год Крысы нет мелочей! Привыкшему передвигаться большими прыжками, Льву в 2020-м году нужно научиться танцам на цыпочках: гороскоп призывает к большей деликатности и крайней осторожности. Не пытайтесь решать проблемы одним махом, даже подкоп в год Крысы нужно делать не лопатой, а чайной ложкой! При этом хозяйка года обязательно оценит неугасающий оптимизм и позитивный настрой Льва, так что, при уважительном отношении к повадкам Крысы, Лев вполне может оказаться у неё в фаворитах! ДЕВА. Дева в 2020 году Белой Металлической Крысы - один из самых удачливых знаков Зодиака! С хозяйкой года у неё много общего, а потому вместе им будет комфортно и просто. Крыса высоко ценит качества, присущие Деве: аккуратность и осторожность в делах, обстоятельность в решении больших и малых вопросов, страсть к порядку. Гороскоп обещает: двигаясь в привычном темпе, не медленно и не быстро, Дева в 2020 году оставит далеко позади даже тех, кто скачет во весь опор! Ничего странного в этом нет: в период правления Белой Крысы побеждает тот, кто правильно рассчитывает свои силы и не тратит энергию попусту! Единственное, что будет беспокоить Деву в 2020 году - это большое число перемен. Крыса не боится менять всё до самой основы, что пугает Деву, для которой очень важно ощущение стабильности. Гороскоп говорит о необходимости найти для себя моральную поддержку, отказавшись от привычной манеры держать всё в себе. Не бойтесь говорить о своих проблемах - в 2020 году коммуникация очень важна! ВЕСЫ. Весы одними из первых почувствуют перемены, которые несет за собой 2020 год Белой Металлической Крысы. Любые острые вопросы в этот период станут еще острее, настойчивая хозяйка года заставит их решать! Переворошив «долгие ящики» Весов, Крыса вытащит оттуда все проблемы, на которые хотелось закрыть глаза, так что приготовьтесь пережить ряд неприятных, но назревших и необходимых моментов. Гороскоп на 2020 год убеждает Весов потерпеть: это всё для их блага! Чтобы комфортно чувствовать себя в 2020 году, Весам необходимо стать более собранными, меньше витать в облаках и активизировать логическую часть своей многогранной натуры. Как бы не хотелось думать о прекрасном, не стоит забывать о хлебе насущном! В год Крысы гороскоп советует Весам чуть больше, чем они привыкли, обращать внимание на желания и потребности окружающих: в 2020-м все ориентируются исключительно на собственные интересы, а потому нужно искать компромиссы, которые устроят обе стороны, а не ждать уступок. Привычное «просто потому, что я так хочу» Весов не пройдет! К счастью для Весов, они замечательно умеют «ловить волну», а значит, смогут отлично подстроиться под динамичный темп 2020-го! Тем более, властительница года, Белая Крыса, поощряет тягу к знаниям, которой у Весов в избытке. Гороскоп рекомендует буквально хвататься за всё новое, бежать бегом на полезные курсы, подробно изучать то, что волнует вас в этот момент. Природное любопытство может стать источником успеха Весов в 2020 году! СКОРПИОН. Прирожденному воину, Скорпиону, 2020 год Белой Крысой может предоставить прекрасные шансы проявить себя в бою. Наступает время перемен, привычная расстановка сил меняется, а потому начинается игра «царь горы», в которой Скорпион настоящий чемпион! Есть все шансы доказать своё лидерство или еще раз подтвердить свой чемпионский титул. Гороскоп не обещает, что будет просто, но гарантирует, что будет интересно! Сочетая умение неукоснительно двигаться к своей цели с навыками партизанской войны, Скорпион в 2020-м сумеет покорить любого противника, неважно, идет речь о бизнесе, карьере или любви. Гороскоп Скорпиона утверждает: источником проблем в 2020-м может стать только он сам. Не привыкший обращать внимание на чужое мнение, Скорпион рискует потерять поддержку нужных ему людей, даже самых близких и ранее всё ему прощавших. Несмотря на всю свою силу и самостоятельность, помните: в год Крысы побеждает тот, кто умеет действовать сообща, с учетом выгод и желаний всех заинтересованных лиц. 2020 год может запомниться Скорпиону как один из самых эмоциональных периодов его жизни. Не стремящийся открыто демонстрировать свои чувства, Скорпион столкнется с неконтролируемыми эмоциями, и многие свои решения примет исходя из иррациональных мотивов, по велению души. Что ж, и на старуху бывает проруха! Не бойтесь показать себя близким с новой, непривычной стороны. 2020 год собирается подарить Скорпионам много кипучих страстей, захватывающих эмоций и непредсказуемых поворотов судьбы. Что ж, наслаждайтесь закрученным сюжетом, ведь Белая Крыса обещает счастливый финал! СТРЕЛЕЦ. 2020 год может стать переломным в жизни Стрельца, изменить не столько его внешние обстоятельства, сколько внутреннее мироощущение. Белая Металлическая Крыса постарается научить Стрельца серьезности, сделать его взрослее и спокойнее. Это период, который нужно посвятить работе над собой, своими слабостями: избавляйтесь от всего, что заставляет тратить время и силы впустую. Деловитая хозяйка года предосудительно относится к бесцельной трате энергии, зато поддерживает любые начинания, направленные на улучшение качества жизни, а потому можете смело приниматься за поиск новой, более высокооплачиваемой, работы, открывать новое направление вашего бизнеса, начинать новую страницу в личной жизни. Открытому Стрельцу будет непросто подстроиться под скрытный характер Крысы: в 2020-м необходима большая деликатность и внимание к чужим переживаниям. Гороскоп указывает на большую вероятность столкнуться с недопониманием в отношениях с самыми близкими людьми, они могут стать более запутанными и напряженными. Зато там, где не требуется особая близость - в деловой сфере, например - многие успехи Стрельца будут обусловлены как раз его способностью налаживать личные взаимоотношения и покорять харизмой. В целом, для Стрельца 2020 год будет богат на события, а потому этот любитель высокого темпа жизни сможет почувствовать себя «в своей тарелке». Главный совет гороскопа - не распыляйтесь. Ясно, что Стрельцу бесполезно советовать остановиться на одной цели, но всё же сузьте их число до минимума, и тогда Белая Крыса станет для вас отличным компаньоном! КОЗЕРОГ. Для Козерога 2020 год Белой Металлической Крысы обещает стать более чем удачным! Дипломатичность в сочетании с умением настоять на своём помогут Козерогу достичь желанных целей, а умение планировать свою жизнь - заложить основу благополучия на ближайшие 12 лет. Для того чтобы обрести гармонию во всех сферах жизни, Козерогу достаточно быть самим собой. Прислушивайтесь к внутреннему голосу: гороскоп на 2020 год убеждает игнорировать любые попытки влияния извне, если они связаны с желанием «перевоспитать» или «наставить на путь истинный». Взаимовыгодное сотрудничество и поиск компромиссов становятся основными составляющими формулы успеха-2020! В год Крысы необычайно важно умение налаживать личные контакты, даже в деловой сфере. Если Козерог сумеет найти и сохранить надежных партнеров, связанных с ним едиными интересами, то получит в руки все козыри! Амбиции в тренде! Гороскоп Козерога на 2020 год предлагает не скромничать и обращать свои взоры на самые высокие вершины: сейчас только вы способны себя в чем-то ограничить! Научитесь быстрее забывать о неудачах и перестаньте потирать давно ушибленные коленки, и почувствуете как набираете скорость! 2020 год не обещает быть простым, но гарантирует появление многих возможностей! Не пропустите их! Тем более тактика поведения, которую советует выбрать гороскоп для 2020 года, вполне соответствует характеру Козерога: обдуманное движение вперед мелкими шажками по хорошо спланированному маршруту. Трудолюбие и здравый оптимизм позволят Козерогу достичь впечатляющих итогов года! ВОДОЛЕЙ. Гороскоп на 2020 год не обещает Водолею полной идиллии с Белой Металлической Крысой: чтобы добиться успеха, вам придется принять условия игры требовательной хозяйки года. Заприте своего внутреннего ребенка в дальней комнате подсознания и выпускайте его только по праздникам: наступило время взрослых решений и обдуманных поступков, легкомыслие может дорого обойтись. Не набрав темп в 2020-м, вы не сумеете наверстать упущенное в последующие 11 лет! Гороскоп на 2020 год призывает Водолея активизировать качества, высоко ценимые Крысой: вашу любознательность и умение общаться, однако, не стоит растрачивать их впустую - пустите их в дело. Узнавайте полезное, общайтесь с нужными людьми, превращайте друзей в деловых партнеров, а партнеров - в друзей! Обуздайте фантазию и заставьте её работать во благо ваших целей: вместо того чтобы строить воздушные замки, разработайте жизнеспособный проект шалаша. Только так вы получите расположение и поддержку практичной Крысы! В 2020 году одним из главных источников дискомфорта для Водолея станет необходимость жить в четком графике, действовать в строгой последовательности. Это неприятное «надо», которое нельзя игнорировать. Водолей сумеет выдержать сумасшедший ритм жизни, который предложит ему Белая Крыса, научившись долгосрочному планированию и умерив эмоциональные порывы. Чтобы прожить 2020 год с пользой и открыть перспективы на будущее, гороскоп предлагает Водолею быть последовательным и не сдаваться из-за возможных неудач. РЫБЫ. Перемены, грядущие в 2020 году, достигнут даже того глубоководья, на которое ушли за предыдущие годы Рыбы. Неутомимая Белая Металлическая Крыса заставит их вынырнуть - по мнению хозяйки года, им не хватает кислорода, и пора добавить в их жизнь свежую струю. Гороскоп на 2020 год говорит, что Рыбы будут втянуты в круговорот жизни, обстоятельства принудят их стать активными, а некоторых из них даже вынесут на лидерские позиции. Крыса - одна из немногих, кто способен заставить Рыб бросить свое любимое занятие - созерцание - и осуществить хоть что-то из золотого запаса отличных проектов, скопленных на пыльных полках. Да, гороскоп указывает, что Рыбы при этом будут чувствовать себя не слишком комфортно в эмоциональном плане, но в итоге все новшества, на которых настаивает Крыса, окажутся нужными и своевременными. В 2020 году Белой Крысы на первый план выходят собственные интересы каждого, и в такой атмосфере склонные к самопожертвованию Рыбы могут стать источником получения выгод другими представителями Зодиака. Чтобы не стать «дойной коровой», анализируйте равнозначность вклада в отношения близких людей и новых знакомых, не позволяйте себя использовать. Гороскоп Рыб предупреждает: в какой-то момент вы можете себя почувствовать пойманным. Не переживайте: это всего лишь сачок, который переносит вас из грязной воды аквариума в чистые воды реки. Да, может быть прохладно и непривычно, но со временем вы оцените новые перспективы и свободу! Крыса вам не враг! Крыса, как и Москва, слезам не верит 2020 год принесет в вашу жизнь много новых неожиданных поворотов и перемен. Дело в том, что именно Крыса начинает новый двенадцатилетний цикл Восточного календаря. Ее знак - это знак Начала, а значит, будьте готовы к тому, что в 2020 году в вашу жизнь войдет много нового - новые события, проекты, явления, люди, открытия. Из-за главенства личного над общим главной проблемой отношений в 2020 году станет эгоизм. Ждать самопожертвования, добровольного отказа от своих прав не приходится, запасливой Крысе жалко даже снега зимой. Решать разногласия придется с помощью логики: используйте аргументы, договаривайтесь, ищите взаимовыгодные варианты. Не надейтесь убедить кого-то эмоциями, давить на жалость (совесть, социальную ответственность): рациональная Крыса, как и Москва, слезам не верит! Осторожность и ум Крысы творят чудеса Крыса отличается высоким интеллектом, а потому в 2020 году она будет покровительствовать людям, занятым интеллектуальной деятельностью. Приветствует она и тягу к исследованию: себя, окружающего мира, собственных возможностей. Вот почему 2020 год отлично подходит для старта новых проектов: осторожность и ум Крысы в сочетании с её целеустремленностью творят чудеса. А вот «лежачим камнем» быть не стоит - те, кто не захотят сдвинуться с места в 2020 году, рискуют оказаться затоптанными активизировавшимися конкурентами. Не удивляйтесь, если вы откажетесь от курсов повышения квалификации на работе, и вас по карьерной лестнице обойдет более молодой коллега. Поддайтесь энергичным тенденциям года Белой Крысы, не противьтесь переменам, и тогда 2020 год станет для вас началом нового, удивительного периода жизни! Источник: goroskop365.ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

