Гороскоп-2020: Всё будет прекрЫсно!

ДЕВА. Дева в 2020 году Белой Металлической Крысы - один из самых удачливых знаков Зодиака! С хозяйкой года у неё много общего, а потому вместе им будет комфортно и просто. Крыса высоко ценит качества, присущие Деве: аккуратность и осторожность в делах, обстоятельность в решении больших и малых вопросов, страсть к порядку. Гороскоп обещает: двигаясь в привычном темпе, не медленно и не быстро, Дева в 2020 году оставит далеко позади даже тех, кто скачет во весь опор! Ничего странного в этом нет: в период правления Белой Крысы побеждает тот, кто правильно рассчитывает свои силы и не тратит энергию попусту!