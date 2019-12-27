ODIN и HAGEN: легендарные герои в новом обличье

ODIN и HAGEN: легендарные герои в новом обличье

27 декабря 2019, 20:29
Общество
В этом году на арене грузовых перевозок появились новые имена. Российские горнодобывающие предприятия начали использовать в работе самосвал-углевоз ODIN и самосвал для перевозки скальных пород HAGEN

В этом году на арене грузовых перевозок появились новые имена. Российские горнодобывающие предприятия начали использовать в работе самосвал-углевоз ODIN и самосвал для перевозки скальных пород HAGEN. Оба автомобиля нового поколения Scania, серии XT (Extra Tough) – особо прочные, для экстремально тяжелых условий эксплуатации. Что означают имена самосвалов, и почему они получили их вместо цифровых обозначений, принятых у производителей грузовиков? Имя отражает характер

Многие водители дают автомобилям имена, потому что любят своего «железного коня». Некоторые даже считают, что у него есть душа. Компании, выпускающие легковую технику, тоже нередко выбирают необычные, похожие на имена, названия для новых модификаций, чтобы выделить их из ряда других. Но для производителя тяжелых грузовиков это решение нестандартное. Причем техника Scania с именами собственными есть только в России, и это ноу-хау официального дистрибьютора «Скания-Русь» именно для горнодобывающей промышленности.

Самосвал с необычным именем очень запомнился горнодобытчикам. И в апреле на выставке MiningWorld Russia 2019 были представлены ODIN и HAGEN – самые мощные модели в линейке техники нового поколения Scania, с двигателем в 500 лошадиных сил, разработанные специально для горнодобывающих предприятий и рассчитанные на экстремально тяжелые условия эксплуатации. Герои мифов и легенд

Имена инновационных самосвалов очень точно передают их характер и особенности – силу, надежность, выносливость, а также происхождение бренда Scania, что родом из Швеции, расположенной на Скандинавском полуострове.

Самосвал Scania для перевозки угля получил имя ODIN в честь верховного бога скандинавской мифологии. Седовласый Один – создатель миров, бог войны и победы, мудрец и шаман, колдун. Жители Скандинавии верили, что Один, невидимый для людей, участвует в их сражениях и помогает достойным одержать победу. Согласно мифам, бог может являться людям в разном обличье, и чаще всего – в образе старца в компании двух воронов или двух волков, с копьем, в войлочной шапке и синем плаще. Вот почему кабина углевоза – синего цвета с серебристыми линиями, напоминающими о благородной седине мудреца.

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