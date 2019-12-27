ODIN и HAGEN: легендарные герои в новом обличье

Самосвал Scania для перевозки угля получил имя ODIN в честь верховного бога скандинавской мифологии. Седовласый Один – создатель миров, бог войны и победы, мудрец и шаман, колдун. Жители Скандинавии верили, что Один, невидимый для людей, участвует в их сражениях и помогает достойным одержать победу. Согласно мифам, бог может являться людям в разном обличье, и чаще всего – в образе старца в компании двух воронов или двух волков, с копьем, в войлочной шапке и синем плаще. Вот почему кабина углевоза – синего цвета с серебристыми линиями, напоминающими о благородной седине мудреца.