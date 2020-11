"Спасибо за светофор": Пешеходы Владивостока довольны новым участком регулируемого движения

Дорожные службы смонтировали и подключили ещё один новый светофор в столице Приморья

Дорожные службы смонтировали и подключили ещё один новый светофор в столице Приморья Вниманию пешеходов и автолюбителей: в районе водоканала на Некрасовской появился светофор. Дорожные службы смонтировали и подключили ещё один новый светофор в краевом центре. Теперь движение пешеходов на переходе через улицу Некрасовскую, в районе пересечения с Народным проспектом (напротив здания «Примводоканала»), стало регулируемым. Специалисты отдела организации дорожного движения городской администрации обращаются к автолюбителям и пешеходам с просьбой быть внимательными на дороге и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения. «Спасибо за светофор мэрии. Пешеходы здесь ходят постоянно, так как рядом автобусная остановка. Уверен, что за пару дней все привыкнут и станет удобно и комфортно всем – и нам, водителям, и пешеходам, а самое главное – более безопасно», - отметил автолюбитель Роман. «Замечательное решение. Переходить дорогу здесь было не совсем безопасно, не всегда водители пропускали пешеходов», - добавила жительница этого района Валентина. Напомним, что специалисты администрации Владивостока совместно с ГИБДД планируют проработать схему организации дорожного движения на пересечении Некрасовской и Народного проспекта. В планах также перенос пешеходного перехода через Народный проспект (к зданию «Приморского водоканала») и установка здесь светофора. Помимо этого, в наступающем 2020 году в краевой столице планируется установить светофоры и на других значимых и сложных перекрёстках, смонтировать пешеходные светофоры типа Т-7, оборудовать переходы искусственными дорожными неровностями, сделать леерное ограждение на ряде участков, а также провести другие мероприятия для организации безопасного движения автотранспорта и пешеходов. Анастасия Котлярова (фото) Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter