В Приморском крае формируется мощный сельскохозяйственный кластер

На территории опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае завершается строительство крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса.

Здесь разместятся крупные сельскохозяйственные производства и центры глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Проект реализован при поддержке Фонда развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ). Его общая стоимость оценивается в 33,8 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей – инвестиции Фонда. Инициатором проекта выступает ООО «Русагро-Приморье» – якорный резидент ТОР «Михайловская», дочерняя компания ГК «Русагро», одного из крупнейших агрохолдингов в России. Мощный сельскохозяйствен­ный кластер включает племенную ферму, 7 свинокомплексов мощностью 77 тыс. тонн свинины в убойном весе, собственное убойное производство мощностью 160 голов в час, комбикормовое производство мощностью 300 тыс. тонн в год, элеватор на 120 тыс. тонн единовременного хранения зерна, автотранспортное предприятие. Создание кластера позволит насытить мясной про­дукцией внутренний рынок Дальнего Востока, обеспечить комплексное развитие регионального АПК, импортозамещение и продовольственную безопасность в Дальневосточном федеральном округе. В рамках инвестиционного проекта создается свыше 1500 рабочих мест. ТОР «Михайловская» расположена на территории пяти муниципальных районов Приморского края: Михайловского, Спасского, Черниговского, Яковлевского и Хорольского. ТОР занимает площадь более 445 тыс. га, из них 207 га запланированы для размещения агропромышленных производств потенциальных резидентов. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики – государственный институт, созданный для привлечения инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Он предоставляет бизнесу долгосрочные льготные кредиты, самостоятельно финансирует важные проекты, а также занимается консультационной поддержкой предпринимателей. С 2015 по 2020 годы фонд инвестировал 63 млрд рублей в 23 проекта общим объемом 740 млрд руб., ежегодно увеличивая объемы инвестиций на 20%. За этот период активы организации выросли более чем в 5 раз – до 81 млрд рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter