Еще не все юные жители Владивостока забрали свои новогодние подарки

Еще не все юные жители Владивостока забрали свои новогодние подарки
Еще не все юные жители Владивостока забрали свои новогодние подарки
Сегодня, 17:00ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке заканчивают выдачу новогодних подарков юным жителям города. В частности воспитанникам детских садов.

В городском управлении образования отметили, что всего подготовлено 56 тысяч подарочных наборов. Их получат 26 тысяч дошкольников и более 29 тысяч ребят из начальных классов.

На сегодняшний день сладкие наборы забрали не все — еще в четырех школах остались подарки для малышей, которые стоят на очереди в детский сад. Родители могут забрать их до 28 декабря включительно до 16:00.

«Если ребенок стоит на очереди в детский сад в определенном районе, то родители могут получить подарок на него, придя с документами в школу, закрепленную для выдачи подарков в этом районе», — уточнили специалисты.

Подробности можно уточнить в городском управлении образования по адресу: Адмирала Фокина, 11 или по телефону: 253-46-72.

  • Так для детей Первореченского района подарки можно забрать в школе № 38 по адресу: проспект 100-летия Владивостоку, 29а. Узнать есть ли подарок для вашего ребенка можно, позвонив по телефонам: 236-32-34 и 246-46-13.
  • Ребята из Первомайского района могут получить подарки в школе № 50. Родители могут забрать их по адресу: Олега Кошевого, 26, подробности по телефону: 260-31-85.
  • Для малышей из Ленинского района подарки можно забрать в школе № 40 по адресу: Толстого, 54. Подробности можно уточнить по телефонам: 226-81-31 и 226-80-94
  • Дети Советского района могут получить подарки в школе № 61 по адресу: Бородинская, 27. Родители могут уточнить информацию по телефону: 232-56-34.

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