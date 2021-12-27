Олег Кожемяко отметил наградами спасателей Приморья

«Вместе мы принимали участие в ликвидации последствий землетрясения, морозов, наводнения. Вы везде проявляете мужество и героизм. Такая школа позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации. Ваша служба совершенствует материально-техническую базу, увеличивает резервы. Мы уверены, что отряд спасателей МЧС в нужное время придет на помощь», — отметил глава региона.