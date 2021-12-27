Приморские дети приглашены на Кремлёвскую ёлку

Дети всего Приморского края смогут посмотреть Кремлёвскую ёлку. В 2021 году мероприятие пройдет online. Посмотреть главное новогоднее детское шоу можно будет в трансляции телеканала «Карусель» 31 декабря.

Традиционная новогодняя шоу-программа на сцене Государственного Кремлёвского дворца в 2021 году состоится без зрителей. Виной тому, противоэпидемиологическая безопасность. Тем не менее, впервые дети всей страны смогут посмотреть премьеру свежего новогоднего шоу «Кремлёвской ёлки» Вечером 31 декабря (после телевизионной трансляции) на сайте канала «Карусель» появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха. В основе сюжета «Волшебной сказки Стеклодува» лежит история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. Волшебник Стеклодув создаёт стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, тёплых слов — и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые заветные желания! Главные герои музыкальной постановки — дети. Роли москвича Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. В представлении задействовано более ста актёров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призёры Всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглёров Тесленко и трёхкратные золотые призёры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло. Новогоднее представление создано заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, классиком музыкальных постановок для детей Ефремом Подгайцом в соавторстве с классиком детской литературы Андреем Усачёвым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым. Режиссёр-постановщик представления — Алексей Малыхин, художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Нежный. Справка: С 1963 года Кремлёвская ёлка в Государственном Кремлёвском дворце является главным новогодним представлением. Добрая многолетняя традиция объединяет сотни тысяч детей, погружает их в чудесный мир зимней сказки в канун Нового года, и сейчас благодаря телевизионной трансляции на «Кремлёвской ёлке» смогут побывать все желающие. Традиционное мероприятие организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с правительством Москвы и Управлением делами президента Российской Федерации.

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