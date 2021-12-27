Во Владивостоке избавляются от контейнеров

Во Владивостоке избавляются от контейнеров
Во Владивостоке избавляются от контейнеров
Сегодня, 15:40ОбществоФото: МБУ «содержание городских территорий» / vlc.ru
Дорожная служба Владивостока «Содержание городских территорий» продолжает очищать дальневосточную столицу от незаконных построек. Сегодня специалисты демонтируют контейнеры на Прапорщика Комарова, 52.

Собственников предупредили заранее, однако те проигнорировали уведомления.

В городской администрации рассказали, что служба регулярно демонтирует незаконные объекты с улиц Владивостока. Под снос идут гаражи, металлические контейнеры, торговые павильоны и палатки, рекламные конструкции, шлагбаумы и другие объекты.

Сначала собственнику дают возможность убрать самовольно установленный объект. Если он этого не делает в установленный срок, тогда производится принудительный снос силами муниципального дорожного предприятия. С начала года число демонтированных объектов составляет уже более 700. На местах, где раньше были целые строчки незаконных гаражей, планируется благоустроить и озеленить территории.

Специалисты администрации Владивостока также добавляют, чтобы снести гаражи и навести на территории порядок, городской службе требуется несколько дней. Срок производства работ зависит от количества и сложности конструкций.

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