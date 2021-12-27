Во Владивостоке избавляются от контейнеров

Собственников предупредили заранее, однако те проигнорировали уведомления.
В городской администрации рассказали, что служба регулярно демонтирует незаконные объекты с улиц Владивостока. Под снос идут гаражи, металлические контейнеры, торговые павильоны и палатки, рекламные конструкции, шлагбаумы и другие объекты.
Сначала собственнику дают возможность убрать самовольно установленный объект. Если он этого не делает в установленный срок, тогда производится принудительный снос силами муниципального дорожного предприятия. С начала года число демонтированных объектов составляет уже более 700. На местах, где раньше были целые строчки незаконных гаражей, планируется благоустроить и озеленить территории.
Специалисты администрации Владивостока также добавляют, чтобы снести гаражи и навести на территории порядок, городской службе требуется несколько дней. Срок производства работ зависит от количества и сложности конструкций.