В России могут появиться новые правила перевалки угля

В ближайшие месяцы в стране может появиться новый стандарт экологической безопасности, сообщает «Золотой Рог»

Сегодня, 28 января, Ассоциация разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив представит в комитете Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии законопроект «Об экологически безопасной перевалке угля в морских портах». По нему будут утверждены новые требования к работе стивидоров. Не исключено, что документ обяжет стивидорные компании возводить на своих территориях специальное пылезащитное оборудование. Как рассказал исполняющий обязанности председателя общественного совета при Министерстве природы Александр Закондырин, данная инициатива поможет обезопасить людей от угольной пыли, так как на сегодняшний день обязанность стивидоров внедрять технологии экологически безопасной перевалки угля не закреплена на уровне правительства. Примечательно, что после обсуждения в Торгово-промышленной палаты РФ законопроект отправят на рассмотрение в иные федеральные ведомства. Напомним, что сейчас в России перевалкой угля занимаются около 60 компаний-стивидоров почти в 30 морских портах. Но, как заявляет председатель комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергея Алексеева, больше всего проблема загрязнения угольной пылью касается портовых городов Дальнего Востока. Так как, к примеру, на территории Находкинского городского округа работает более 10 стивидорных компаний. Вместе с тем, по оценкам экспертов, в зависимости от перевалочных мощностей терминала затраты портов на пылеподавление могут составлять 0,5-2 млрд рублей, или даже больше. В целом по стране программа может стоить от 15 до 30 млрд рублей.

