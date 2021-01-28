В России могут появиться новые правила перевалки угля

Напомним, что сейчас в России перевалкой угля занимаются около 60 компаний-стивидоров почти в 30 морских портах. Но, как заявляет председатель комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергея Алексеева, больше всего проблема загрязнения угольной пылью касается портовых городов Дальнего Востока. Так как, к примеру, на территории Находкинского городского округа работает более 10 стивидорных компаний.