В Приморье юных медиков призвали на помощь опытные коллеги

Эксперты подчеркивают, что с симптомами респираторных инфекций и температурой тела до 38,5 градусов можно обратиться в инфекционный кабинет поликлиники или амбулаторный центр самостоятельно. При температуре выше 38,5 градусов и симптомами заболевания следует вызвать врача из поликлиники на дом.
Нагрузка на медиков растёт с каждым днём и в помощь врачам планируют привлекать студентов разных курсов профильных учебных заведений региона.
Уже сформированы списки студентов и ординаторов Тихоокеанского государственного медицинского университета, владивостокского базового медицинского колледжа и его филиалов. Как сообщили в пресс-службе края, более 1500 ребят придут на помощь практическому здравоохранению.
Планируется, что студенты 1-3 курса ТГМУ будут работать в качестве операторов колл-центров, а также займутся волонтёрской работой, учащиеся старших курсов будут привлечены на работу в качестве младшего и среднего персонала в лечебные учреждения Приморья.
— Юные медики будут помогать в работе более опытным коллегам во время ожидаемого обострения эпидемиологической ситуации», — заявил ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов.
Он добавил, что, в зависимости от курса, ребята могут работать санитарами, фельдшерами, консультировать людей по телефону в колл-центрах, заниматься доставкой лекарств и продуктовых наборов гражданам старше 65 лет. Опыт подобной работы у многих уже есть.
Также сформирован кадровый резерв из числа студентов медицинского базового колледжа, которые готовятся работать в «красных зонах» поликлиник, амбулаторных инфекционных центрах и ковидных госпиталях.
Кроме того, программу подготовки для работы в условиях COVID-19, рассчитанную на 36 часов, проходят 123 студента. Помимо этого, составляются списки волонтёров, готовых работать в «зелёной зоне» медучреждений края, обозначила руководитель владивостокского базового медколледжа Маргарита Шарафутдинова.