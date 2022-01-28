В Приморье юных медиков призвали на помощь опытные коллеги

В Приморье юных медиков призвали на помощь опытные коллеги
В Приморье юных медиков призвали на помощь опытные коллеги
Сегодня, 13:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В регионе продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, за последние сутки выявлено 423 заболевших, день назад — 406. Всего за всё время пандемии ковидом переболели уже 110 952 приморца.

Эксперты подчеркивают, что с симптомами респираторных инфекций и температурой тела до 38,5 градусов можно обратиться в инфекционный кабинет поликлиники или амбулаторный центр самостоятельно. При температуре выше 38,5 градусов и симптомами заболевания следует вызвать врача из поликлиники на дом.

Нагрузка на медиков растёт с каждым днём и в помощь врачам планируют привлекать студентов разных курсов профильных учебных заведений региона.

Уже сформированы списки студентов и ординаторов Тихоокеанского государственного медицинского университета, владивостокского базового медицинского колледжа и его филиалов. Как сообщили в пресс-службе края, более 1500 ребят придут на помощь практическому здравоохранению.

Планируется, что студенты 1-3 курса ТГМУ будут работать в качестве операторов колл-центров, а также займутся волонтёрской работой, учащиеся старших курсов будут привлечены на работу в качестве младшего и среднего персонала в лечебные учреждения Приморья.

— Юные медики будут помогать в работе более опытным коллегам во время ожидаемого обострения эпидемиологической ситуации», — заявил ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов.

Он добавил, что, в зависимости от курса, ребята могут работать санитарами, фельдшерами, консультировать людей по телефону в колл-центрах, заниматься доставкой лекарств и продуктовых наборов гражданам старше 65 лет. Опыт подобной работы у многих уже есть.

Также сформирован кадровый резерв из числа студентов медицинского базового колледжа, которые готовятся работать в «красных зонах» поликлиник, амбулаторных инфекционных центрах и ковидных госпиталях.

Кроме того, программу подготовки для работы в условиях COVID-19, рассчитанную на 36 часов, проходят 123 студента. Помимо этого, составляются списки волонтёров, готовых работать в «зелёной зоне» медучреждений края, обозначила руководитель владивостокского базового медколледжа Маргарита Шарафутдинова.

Сюжеты:
Приморье
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