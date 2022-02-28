Фонд «Алёша» запускает «День открыток» — необычный способ спасать детские жизни

Фонд «Алёша» запускает «День открыток» — необычный способ спасать детские жизни
Фонд «Алёша» запускает «День открыток» — необычный способ спасать детские жизни
28 февраля, 10:53ОбществоФото: фото предоставлено Фондом «Алёша»
Все знают, как важно делать добрые дела. А фонд «Алёша» придумал для этого оригинальный способ. С 1 по 11 марта пройдёт акция «День открыток», где каждый сможет спасти детскую жизнь очень необычным способом.

Подопечные фонда «Алёша» — маленькие дети. И сами малыши очень хотели как-то отблагодарить тех, кто им помогает. Фонд решил поддержать детское желание сказать: «спасибо».

Детки нарисовали для своих спасителей яркие, красочные, по-настоящему крутые открытки! Просто зайдите на сайт фонда и посмотрите. Если какая-то из них или сразу несколько найдут отклик в вашей душе, то вы сможете получить эту открытку себе. Для этого нужно сделать пожертвование на любую сумму и тогда фонд вышлет открытку маленького художника на ваш электронный адрес.

Все собранные средства идут в полном объёме на того малыша, который нарисовал рисунок. Поэтому ценность открытки гораздо больше суммы пожертвования, её цена — это спасённая жизнь маленького человека с тяжелым заболеванием.

Как получить открытку:

  1. Переходите на сайт — https://aleshafond.ru/children/pictures
  2. Выбирайте одну или несколько открыток
  3. Делайте пожертвования на любую сумму

Сюжеты:
Приморье
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