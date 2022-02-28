В приморской столице на лёд не выезжали, теперь не выходим

Ранее был запрещён выезд на лед на автомобилях. Административные комиссии регулярно проводят рейды, и выписывают протоколы на нарушителей. Одно из них прошло во Владивостоке в минувшие выходные, пока обошлось без выписывания штрафов — владивостокцам и гостям города, решившим прогуляться по замёрзшему заливу, напоминали об осторожности и раздавали памятки.