В приморской столице на лёд не выезжали, теперь не выходим

В приморской столице на лёд не выезжали, теперь не выходим
В приморской столице на лёд не выезжали, теперь не выходим
Сегодня, 12:10ОбществоФото: Фото: vlc.ru
Во Владивостоке с завтрашнего дня, 1 марта, запрещено выходить на лёд любых водоемов и морских акваторий.

Это связано с потеплением, пояснили в мэрии города.

Ранее был запрещён выезд на лед на автомобилях. Административные комиссии регулярно проводят рейды, и выписывают протоколы на нарушителей. Одно из них прошло во Владивостоке в минувшие выходные, пока обошлось без выписывания штрафов — владивостокцам и гостям города, решившим прогуляться по замёрзшему заливу, напоминали об осторожности и раздавали памятки.

В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить 101, 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока по тел. 222-23-33.

Сюжеты:
Приморье
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Владивостоклёд
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