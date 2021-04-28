Команда тревел-блога готовит фильм о Владивостоке

Команда тревел-блога готовит фильм о Владивостоке
Команда тревел-блога готовит фильм о Владивостоке
Сегодня, 15:40ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Фильм о главных достопримечательностях Владивостока появится в начале июня
Продюсерская компания «РК-АРТ» — креативная платформа Фонда Росконгресс завершила съемки новой серии проекта «Мир своими глазами». Фильм о главных достопримечательностях Владивостока и его окрестностей появится в начале июня.

«Чтобы познакомиться со столицей Приморья, команда преодолела по воздуху более 6000 км. Во время трехдневного путешествия съемочная бригада увидела природные красоты и уникальные предприятия региона, изучила Владивосток и его кухню, посетила ДВФУ и его библиотеку, которая в сентябре 2021 года примет Восточный экономический форум», — говорится в сообщении Росконгресса.

Участники проекта побывали в гостях у шеф-повара ресторана современной русской кухни «Миллионка» Александра Казакевича. Вместе с ним для рубрики «Ужин с шефом» ведущая Ирина Син приготовила особое блюдо — голубую акулу под дальневосточным соусом.

Съемочная группа посетила два стратегических предприятия Приморья — береговой рыбоперерабатывающий комплекс «Русский минтай» и лабораторию группы компаний «Арника», производителя кормов и добавок для животноводства. Для команды были организованы экскурсии, а ведущая проекта Анна Проскурина по традиции попробовала себя в новой роли — работницы конвейера рыбного производства.

Оба предприятия находятся на территории ТОР «Надеждинская» — многопрофильной производственно-торговой площадки, объединяющей на площади 800 га более 60 компаний. Развитие этих и многих других предприятий края стало возможным благодаря подписанию серии соглашений на Восточном экономическом форуме в прошлые годы.

Следующей точкой маршрута стал Приморский океанариум — первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук, один из крупнейших научно-познавательных комплексов мира. Океанариум, открытый в 2016 году с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и других высокопоставленных лиц, объединяет 135 аквариумов с общим объемом воды 15 000 м³. Его внутренняя площадь составляет более 37 000 м², а само здание напоминает приоткрытую белую раковину моллюска. В Приморском океанариуме обитает более 500 видов животных — представители всех океанов и климатических зон Земли.

В объектив оператора Олега Кабалика попал и один из старейших маяков Дальнего Востока — знаменитый Токаревский маяк, построенный в 1913 году. Маяк является действующим и обеспечивает безопасность судов при проходе из Амурского залива в пролив Босфор Восточный. К маяку постоянно стекаются туристы, чтобы сфотографироваться в живописном месте.

Последний день команда провела у моря — на пляже Стекляшка в бухте Стеклянная, пляже Шамора в бухте Лазурная, а также на Корабельной набережной в центре Владивостока. Красоты Приморья можно будет увидеть в тревел-блоге «Мир своими глазами» в начале лета на YouTube-канале Фонда Росконгресс.

Сюжеты:
Приморье
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