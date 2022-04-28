В Приморье внедряют «Большого Брата»

Оборудование уже установлено в Уссурийске, Владивостоке, Находке и Артёме.
Благодаря оборудованию, можно будет не только идентифицировать человека и машину. Система оснащена искусственным интеллектом (Искин), который позволяет распознавать происходящее в кадре и автоматически обнаруживать угрозы безопасности — подозрительные объекты, опасное поведение и прочее.
«Сервис позволит повысить безопасность на улицах приморских городов, а в случае правонарушения оперативно установить и найти нарушителей. Например, быстро найти угнанный автомобиль, ведь сервис интеллектуального видеонаблюдения распознает не только госномер, но и тип, цвет и модель машины», — отмечают представители проекта «Цифровое Приморье».
Камеры устанавливают в местах массового скопления людей, общественных пространствах, транспортных узлах.
В дальневосточной столице поставят 239 камер, из которых 109 будут поворотные, а 40 — стационарные. Распознавать лица умеют 90 камер. Большинство из них уже установлены и скоро заработают.
Согласно условиям концессионного соглашения, «Цифровое Приморье» устанавливают 136 камер: 35 — в Артеме, 54 — в Находке, 47 — в Уссурийске.