В Приморье внедряют «Большого Брата»

«Сервис позволит повысить безопасность на улицах приморских городов, а в случае правонарушения оперативно установить и найти нарушителей. Например, быстро найти угнанный автомобиль, ведь сервис интеллектуального видеонаблюдения распознает не только госномер, но и тип, цвет и модель машины», — отмечают представители проекта «Цифровое Приморье».