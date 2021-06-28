Карта «Приморец» теперь дает своему владельцу еще больше привилегий

У владельцев карты «Приморец» стало больше мест, где они могут приобрести товары и услуги со скидкой. К соцпроекту присоединились три местные компании.

Теперь приморцы на выгодных условиях могут приобрести товары в магазине инструментов «Железное правило», поставить к себе домой новую мебель из «Азбуки мебели» и даже одеться с большой скидкой в магазине одежды «Великие люди». По карте «Приморец» жителям региона доступны скидки на разнообразные услуги, а также товары обувных, строительных, мебельных и продуктовых магазинов края. В том числе скидки в некоторых аптеках, фитнес-центрах и учреждениях культуры. Весь список партнеров проекта опубликован на странице в интернете. Социальный проект «Карта «Приморец» действует на территории края с 1 октября 2019 года. Его задача облегчить трудности жизни жителям региона, которым необходима социальная поддержка. У карты «Приморец» широкий функционал: ею можно оплачивать проезд в общественном транспорте, пользоваться как банковской картой «МИР», а также участвовать в программах лояльности партнеров социального проекта. Узнать можете ли вы получить карту «Приморец», а также оформить ее можно в любом МФЦ или используя Социальный портал Приморского края. Соцпроект «Карта «Приморец» реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения».

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