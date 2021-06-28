«Подрядчики работают хорошо» — Олег Кожемяко о ремонте дорог края

В субботу, 26 июня, глава Приморского края Олег Кожемяко посетил три участка региональных дорог на которых идет ремонт. Губернатор отметил, что подрядчики справляются с поставленными задачами и даже нарастили темп работ.

«Люди очень ждут эти дороги, это важные краевые направления, особенно в летнее время, так как ведут к местам отдыха», — указал на необходимость скорого завершения ремонта Олег Кожемяко. В последние выходные июня губернатор успел посетить дороги Владивосток-Суражевка-Кролевец, Штыково-Ивановка-Реттихировка, а также подъезд к Находке. По словам специалистов АО «СПЕЦСУ» и АО «Примавтодор» участок трассы из Владивостока оказался весьма сложным для ремонта. Выяснилось, что грунт на этом отрезке дороги весьма «капризный». Чтобы избежать вспучивания асфальта в дальнейшем, пришлось вывезти в два раза больше старой почвы, чем обычно. Потом подготовленный участок отсыпали скальником. Тем не менее, без огрехов не обошлось и в некоторых, уже отремонтированных местах, все же образовались дефекты. По словам главы АО «СПЕЦСУ» Ивана Зайченко, после середины июля, когда будут завершены основные работы, рабочим придется заняться устранением возникших проблем. В разгаре этап укладки водопропускных труб и укладки щебеночного основания, скоро подрядчики начнут укладывать асфальт. Дорога от Суражевки до Заводского уже отремонтирована. Ремонт дорог в Суражевке и Кневичах, по словам Олега Кожемяко, стартует уже через полмесяца. Их ремонт дополнительно профинансирован из казны края. Ремонт на дороге Штыково-Ивановка-Реттихировка, по словам Ивана Зайченко, закончат в конце июля. Часть трассы уже заасфальтирована, на остальных ведутся подготовительные работы. Восемь километров удобной дороги приведут в село Многоудобное уже к началу августа. Кипит работа и на «партизанской» трассе. На подъезде к Находке ремонт идет сразу на нескольких участках в районе перевала. К середине июля уже будет уложен первый слой асфальта до Новолитовска. Завершение всех работ запланировано к началу осени. Олег Кожемяко напомнил, что работы по ремонту дорог следует завершить точно в срок. Также он похвалил работу подрядчиков и рассказал, что все замечания, выявленные в ходе еженедельного мониторинга, устраняются достаточно оперативно. Большая часть ремонтных работ на дорогах края ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», благодаря четырехлетней реализации которого в регионе отремонтировано около 400 километров дорожного покрытия.

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