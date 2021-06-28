Престижный вуз Приморья нуждается в работниках

Престижный вуз Приморья нуждается в работниках
Престижный вуз Приморья нуждается в работниках
Сегодня, 13:44ОбществоФото: Лузина Ольга / flickr.comработа в престижном вузе зовет
В ДВФУ требуется 150 работников. Соискателей ждут на ярмарке вакансий 30 июня.

«Ярмарки вакансий – один из наиболее эффективных способов взаимодействия работодателей с соискателями», — заявила глава центра занятости Приморского края Марина Фурсова.

По данным регионального минтруда, вузу нужны клининговые специалисты, сотрудники общепита в столовую, администраторы и рабочие.

По словам Марины Фурсовой, благодаря ярмарке вакансий, работодатель и соискатели могут гораздо лучше узнать друг о друге. Руководитель при первом знакомстве может сложить мнение о профессиональных навыках и умениях потенциального сотрудника. Благодаря такому подходу отбор кандидатов на вакансию выходит на качественно новый уровень.

Ярмарка вакансий пройдет во Владивостоке по адресу улица Пушкинская, дом 13. Соискателей ждут к 10 часам 30 июня. Вход в конференц-зал Приморского центра занятости разрешен исключительно в средствах индивидуальной защиты.

Следить за актуальной информацией регионального центра занятости можно с помощью социальной сети Instagram.

Уточнить непонятные моменты, а также получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (423) 222-76-95.

Ярмарка вакансий проводится в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере труда и занятости населения».

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