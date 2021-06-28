Приморцы стали брать меньше займов «до зарплаты»

Приморцы стали брать меньше займов «до зарплаты»
Приморцы стали брать меньше займов «до зарплаты»
Сегодня, 10:12ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморском крае снизился до минимума интерес граждан к «займам до зарплаты» на фоне уверенного роста выдачи микрозаймов. Объём «зарплатных» микрокредитов за три месяца 2021 года составил 55,6 миллионов рублей — это в два раза меньше, чем два года назад, сообщили в Центробанке.

В данный момент приморцы в основном пользуются услугами микрофинансовых организаций для оформления потребительских займов от 30 тысяч рублей на месяц и более.

Также весьма распространены POS-займы, с помощью которых люди покупают товары в магазинах, не получая при этом на руки денежные средства.

«Микрофинансовый сектор подстраивается и под спрос самих граждан, и под регулятивные требования, введенные ранее в целях защиты интересов потребителей. Это в том числе ограничение ежедневной процентной ставки и применение показателя долговой нагрузки. Кроме того, с рынка уходят недобросовестные и неконкурентоспособные участники — за четыре года число МФО в регионе сократилось более чем вполовину, однако это никак не повлияло на объемы выдачи, а качество портфеля, наоборот, улучшилось», — рассказал глава отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой.

Вместе с тем микрофинансовые организации наращивают объемы поддержки среди представителей малого и среднего бизнеса — если в 2017 году на их долю приходилось всего 3% выданных средств, то к текущему году доля увеличилась до 20%.

Отметим, что проверить легальность микрофинансовой организации можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Специалисты отмечают, что при заключении договора его необходимо внимательно его изучить и оценить риски неисполнения обязательств.

Сюжеты:
Приморский край
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