Резервные дни для сдачи ЕГЭ стартовали в Приморье

Резервные дни для сдачи ЕГЭ стартовали в Приморье
Резервные дни для сдачи ЕГЭ стартовали в Приморье
Сегодня, 17:58ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморском крае начался резервный период сдачи ЕГЭ. Основные экзамены сдают более 400 выпускников Приморья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В краевом минобре рассказали, что в резервные дни экзамены могут сдавать участники ЕГЭ, которые в основной период получили неудовлетворительный результат по русскому языку, у которых совпали сроки сдачи экзаменов, а также те, кто пропустил экзамен по уважительной причине (необходимо подтвердить документально).

Также, право на сдачу в резервные дни есть у выпускников, чьи апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены конфликтной комиссией.

Специалисты отмечают, что экзамены в резервные дни проводятся в том же режиме, что и в основные: в аудиториях работают системы видеонаблюдения, за ходом ЕГЭ следят общественные наблюдатели.

Экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований, в частности в помещениях своевременно проводят уборку и дезинфекцию, на входе измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция.

28 июня стартовали резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ по предметам: география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история, русский язык.

29 июня пройдет экзамен по предметам: обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), математика профильного уровня, информатика и ИКТ.

«28 июня ЕГЭ сдают 255 человек, 29 июня — 161 человек», — сообщили в минобре.

Стоит отметить, ранее в Приморье озвучили первые результаты сдачи ЕГЭ: 100 баллов получили четыре человека по профильной математике, 14 — по русскому языку.

Сюжеты:
Приморский край
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