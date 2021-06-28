Туристический курорт Приморья превратят в мекку для любителей парусного спорта

Туристический курорт Приморья превратят в мекку для любителей парусного спорта
Туристический курорт Приморья превратят в мекку для любителей парусного спорта
Сегодня, 16:07ОбществоФото: pxhere.com
В бухте Муравьиная построят туристический курорт. После обращения представителей региональной Федерации парусного спорта к девелоперам запланировано создание мест для занятий спортом.

«Мы готовы сотрудничать со спортсменами Приморья для учета их пожеланий при разработке концепции развития пляжа и всей территории туристического кластера», — заявил исполнительный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.

Бухта Муравьиная на мысе Черепаший — это излюбленное место любителей парусного спорта. Благодаря особой «розе ветров» место считается уникальным и привлекает виндсерферов и кайтсерферов со всего края. С 2005 года здесь проходят соревнования под руководством Федерации парусного спорта Приморского края. Председатель комитета по виндсерфингу Алексей Кравец рассказал, что в организации идет подготовка к открытию школы для юных спортсменов.

Пляж бухты Муравьиной пользуется спросом не только у спортсменов, но и у рядовых приморцев.

По словам Игоря Трофимова, проект первой стадии благоустройства пляжа будет готов уже в 2021 году. При разработке постараются сохранить все особенности рекреационной зоны, но при этом намерены сделать территорию более комфортной для отдыхающих.

Кстати, в 2009 году более 600 гектаров бухты вошли в проект игорной зоны «Приморье». К пляжу ведет асфальтированная дорога с леерами.

Согласно концепции, на этом месте вырастет масштабный туристический курорт. Место найдется не только для проведения азартных игр, но и для других развлечений, семейного отдыха и занятий спортом.

Развитие туристического потенциала в крае проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы».

Материалы по теме:
спортигорная зонаПриморьеотдых
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы