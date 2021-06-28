В последние дни июня во Владивостоке будет ветрено и прохладно

Погоду в Приморье в последние дни июня будет определять гребень антициклона. В приморской столице в конце месяца установится облачная, прохладная погода, ожидаются ветер, туман и морось, сообщает Примпогода.

В начале рабочей недели во Владивостоке ожидается туман, который ослабеет днём, местами возможны небольшие осадки. Ветер умеренный юго-восточный. Температура ночью — от 13 до 15 градусов тепла, днём — около 20 градусов. Во вторник и среду облачность увеличится, но осадков не ожидается. В край вторгнется холодная воздушная масса, ветер усилится, дневная температура понизится на 3-5 градусов. 30 июня в краевом центре будет ветрено и прохладно. В континентальных районах Приморья в начале недели осадков не ожидается, температура воздуха ночью — от 12 до 17 градусов, на восточном побережье — от 6 до 11 градусов. Дни будут жаркими, столбики термометров поднимутся до 33 градусов. В последующие дни осадков не ожидается, температура воздуха ночью и днём не изменится. Вечером во вторник, 29 июня, на побережье усилится северо-восточный ветер, вторгнется более холодный воздух с Охотского моря. Температура воздуха в середине недели понизится на 2-4 градуса.

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