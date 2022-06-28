Константин Шестаков: вместе делаем наш Владивосток лучше

— В сутки на улицах города трудятся 380 человек и 230 единиц техники, летом 2021 года выходили 250 человек. Кроме того, ещё 760 дворников работают на придомовых территориях. Но и этого недостаточно. В ближайшие недели выйдем на лизинговые договоры по поставке 56 единиц коммунальной техники на более чем 400 миллионов рублей.