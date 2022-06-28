Константин Шестаков: вместе делаем наш Владивосток лучше

Год как день
Градоначальник особо подчеркнул, что итоговый отчёт за год очень значим для него: «Год прошёл, как один день».
Константин Шестаков отметил, что благодаря поддержке правительства края и федеральных органов власти администрации удалось привлечь более 12 миллиардов рублей на развитие города.
— Средства использованы на 97%. Это один из самых высоких показателей за последние годы, — отметил он. 88% расходов пошли на социально-культурную сферу, ЖКХ и дорожно-транспортную инфраструктуру.
Город приобретает черты столичности
Принципиальным назвал Константин Шестаков то, что работа по благоустройству ведётся не точечно, а системно и с использованием всех возможностей федеральных и краевых проектов.
— Благодаря созданию новых общественных пространств город приобретает черты столичности и становится привлекательным для туристов, — отметил градоначальник.
Он поделился задумкой по созданию 18-километровой единой набережной вдоль берега Амурского залива.
— Следующий аспект благоустройства — придомовые площадки, дворы, подъездные пути. …По программе благоустройства «1000 дворов» в 2021 году выполнен ремонт 47 придомовых территорий и трёх скверов. В текущем выполним работы уже на 163 территориях, — отметил глава Владивостока.
Говоря об уборке Владивостока, мэр отметил, что в городе поменяли подход к работе служб:
— В сутки на улицах города трудятся 380 человек и 230 единиц техники, летом 2021 года выходили 250 человек. Кроме того, ещё 760 дворников работают на придомовых территориях. Но и этого недостаточно. В ближайшие недели выйдем на лизинговые договоры по поставке 56 единиц коммунальной техники на более чем 400 миллионов рублей.
Вторая по значимости проблема Владивостока — дороги и транспорт. В 2021 году в городе отремонтировано 30 участков дорог, в этом году намечено сделать 32 участка, а также провести локальный ремонт на 120 тысячах квадратных метров дорог.
Любой столице необходима система управления дорожным движением, отметил глава города. Владивостоку нужен комфортный общественный транспорт, выделенные полосы. Также администрация ставит перед перевозчиками задачу убрать старые автобусы с маршрутов.
Глава краевого центра высказался за реконструкцию крупных пересадочных узлов: Семёновской, автовокзала, Луговой, железнодорожного вокзала:
— Автобус должен ходить по расписанию и с чётким интервалом, а не стоять в пробках.
Оптимальным способом без пробок и вреда для экологии добраться до нужного места градоначальник считает электротранспорт:
— Готовим проект по модернизации трамвайных путей и подвижного состава. Цена вопроса — 2 миллиарда рублей, но проект необходим столице Приморья. Мы ведём переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах финансирования.
Остановился глава города и на проблеме парковок. Через проект «Цифровое Приморье» создаются парковочные пространства на улицах.
Ремонт теплосетей
Изношенность городских теплотрасс составляет 90%, в среднем за год случается 2 тысячи порывов.
— На ремонт теплосетей во Владивостоке предусмотрено 710 миллионов рублей из разных источников. Наша команда совместно с краевым правительством подготовила заявку на реконструкцию сетей. Владивосток получит 1,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на их модернизацию. Это позволит заменить более двадцати километров магистралей, — заявил градоначальник.
Образование — одна из главных проблем
Владивосток, отметил Шестаков, популярен как студенческий, научный, образовательный центр. Использовать этот ресурс для развития муниципалитета городские власти просто обязаны.
Городу жизненно необходимы новые школы и детские сады.
— В первый класс записаны уже 5800 детей, в Снеговой Пади в школе будет девять первых классов! — заметил глава Владивостока, добавив, что город подал заявку на строительство пяти школ и по одной уже получил положительное решение. Строительства ещё четырёх администрация добивается при поддержке краевого правительства через механизм «Дальневосточной концессии».
С детским садами во Владивостоке достигнут серьёзный прорыв: в прошлом году введены в строй пять дошкольных учреждений на 850 детей. Ещё два сада на 360 мест примут воспитанников в начале нового учебного года.
Педагогические кадры
Городу, отметил Константин Шестаков, не хватает свыше двухсот педагогических работников. Для решения вопроса администрация краевого центра начала работу по привлечению во Владивосток учителей из других регионов страны — из Пензы, Мордовии, Алтайского края. Зарплата педагогов в городе вполне конкурентная, однако не менее важны вопросы переезда и проживания.
— Первый шаг сделали — вернули в ведение управления образования общежитие на Нестерова, 5, мы сможем разместить там сорок человек. Порядка восьмидесяти педагогов получают компенсацию за наём жилья, — отметил градоначальник.
Планы на будущее
Отчитываясь о результатах работы в 2021 году, глава Владивостока подчеркнул, что задач, которые предстоит решить, гораздо больше:
— Городу нужны инвестиции в инфраструктуру — в тепловые сети, электроснабжение, ливнёвки.
Однако не менее нужны Владивостоку и культурные центры, спортивные площадки.
Глава города напомнил, что в 2021 году введено в эксплуатацию 500 тысяч квадратных метров жилья. В первом полугодии 2022 выдано 23 разрешения на строительство 82 жилых домов.
По поручению президента команда города совместно с ВЭБ.РФ, КБ «Стрелка» приступила к формированию мастер-плана развития Владивостока до 2050 года. Планируется, что он будет представлен в рамках Восточного экономического форума.