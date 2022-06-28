Олег Кожемяко: «В Воздвиженке будут созданы все условия для улучшения жизни»

Глава региона отметил положительно опыт муниципалитета по газификации. Он сказал, что городу осталось совсем немного, чтоб полностью перейти на «голубое топливо». Это позволит экономить средства, которые можно будет перенаправить на дальнейшую модернизацию коммунального хозяйства округа.