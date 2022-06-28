Олег Кожемяко: «В Воздвиженке будут созданы все условия для улучшения жизни»

Олег Кожемяко: «В Воздвиженке будут созданы все условия для улучшения жизни»
Олег Кожемяко: «В Воздвиженке будут созданы все условия для улучшения жизни»
Сегодня, 17:59ОбществоФото: Иван Дякин / правительство Приморского края
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проконтролировал строительство водопровода в селе Воздвиженка под Уссурийском.

Возведение 23-километрового водовода идёт по новаторскому способу — путём горизонтально-направленного бурения. Это делается, чтобы не рыть глубокие канавы, а «протаскивать» трубы ПВХ под землей. Водопроводная сеть представляет собой две нитки водовода, внутриквартальная разводка, насосные станции, колодцы с регулирующей арматурой.

На сегодня отмечается 80% готовность сети. На работах задействованы 20 специалистов и 16 единиц техники. Строительство планируется завершить к ноябрю. При этом прилегающая территория будет благоустроена.

Кроме сооружения водовода будет решена проблема канализации, которая из-за отсутствия инфраструктуры выходит на рельеф, образуя целые озера. Состояние ЖКХ вызывало нарекания многочисленные сельчан.

По словам Олега Кожемяко, проводимые преобразования в Воздвиженке позволят повысить степень благоустроенности села.

— Шаг за шагом мы эту работу делаем, и Воздвиженка приобретёт другой вид. В селе будут созданы все условия для улучшения жизни, чтобы люди могли видеть перспективу здесь, — заявил губернатор.

Во вторник, 28 июня, Олег Кожемяко совершил рабочую поездку в Уссурийск, где проинспектировал ход реконструкции котельная № 5. Как ожидается, уже в этот отопительный сезон она перейдёт на газ, а уголь оставят в качестве резервного топлива. На всякий случай.

Глава региона отметил положительно опыт муниципалитета по газификации. Он сказал, что городу осталось совсем немного, чтоб полностью перейти на «голубое топливо». Это позволит экономить средства, которые можно будет перенаправить на дальнейшую модернизацию коммунального хозяйства округа.

Сюжеты:
Приморье
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