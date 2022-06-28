Олег Кожемяко: «Всегда цените то место, где вы родились и жили»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил выпускников, получивших 100 баллов за сдачу ЕГЭ. В кампусе ДВФУ он вручил благодарственные письма и ценные подарки 31 ученику, получившему высшую оценку за сдачу по таким предметам, как русский язык, литература, обществознание, история и математика.

Благодарственные письма и ценные подарки получили пять юных приморцев, ставших призёрами Всероссийской олимпиады школьников по математике, английскому языку, географии, китайскому языку, праву. За звание лучших на интеллектуальных соревнованиях в 2022 учебном году боролись почти 6 тысяч человек из разных регионов. Олег Кожемяко назвал ребят, получивших высокие баллы, гордостью края и призвал помнить о своих учителях, наставниках, давших путёвку в жизнь. — Всегда поддерживайте контакт с одноклассниками и малой Родиной — Приморским краем. Я могу точно сказать, что в нашем регионе есть все условия, чтобы жить и работать. Выгодное географическое положение, близость к морю. Таким может похвастать далеко не каждый регион. Всегда цените то место, где вы родились и жили, — подчеркнул Олег Кожемяко. После торжественной церемонии у ребят была возможность пообщаться с губернатором. Многих выпускников интересовали, к примеру, специальные программы поощрения отличников в вузах, в том числе возможности для получения дополнительных стипендий и различных льгот. Кроме того, ребята спрашивали про возможности для целевого обучения, в том числе за пределами региона с условием вернуться жить и работать в Приморский край. Многие спрашивали про перспективы обеспечения жильем во время учебы и позже, при трудоустройстве, а также наличии свободных рабочих мест в тех или иных отраслях. — Если речь идет о ДВФУ, мы строим здесь жилье. Так и будет продолжаться. Во ВГУЭС тоже есть программа обеспечения жильем. Это важно. Дальше можно взять дальневосточную ипотеку — хорошее начало пути. Если осваиваете технические специальности, сможете реализоваться в Большом Камне, на судоверфи «Звезда». Там также выделяем жилье, плюс высокий уровень заработной платы. Что касается логистических услуг и работы на предприятиях IT-отрасли — это всегда высокооплачиваемые места. Средняя зарплата у докеров в портах — 135-140 тысяч рублей. Там проблем с жильём не возникает. Можно вступить сразу в ипотеку или, если захочется, построить дом. Предусмотрены меры поддержки учителей. Поэтому возможности в этом плане у края огромные, — подчеркнул Олег Кожемяко. Ребят также интересовали возможности заниматься спортом, арендное жильё, меры поддержки специалистов инновационных сфер экономики. Губернатор подчеркнул, что в крае есть разные способы поддержки технологического предпринимательства, один из них конкурс «Приморский старт» — победители получают гранты в размере 2 миллионов рублей на стартап. При этом очень часто, познакомившись с проектом еще на старте, Правительство края продолжает поддерживать его и дальше, по мере реализации. Яркий пример — проект «Русский карбон». Это производство инновационных сверхлегких инвалидных колясок для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Изначально предприниматели выиграли грант в размере 2 миллионов рублей на создание прототипа, а позже получили еще 50 миллионов рублей на запуск серийного производства. Кроме того, сейчас изучается возможность создания на Русском IT-парка, где представители отрасли смогут арендовать площади и пользоваться его мощностями для проведения всех необходимых работ, рассказал глава региона.

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