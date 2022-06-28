Победители конкурса «Отдыхаем в Приморье» получили призы от Владивостокской Фабрики Мороженого

Победителей наградили в торжественной обстановке на площадке молодежного фестиваля, организованной «Владивостокской Фабрикой Мороженого». Там же все гости праздника могли насладиться освежающим лакомством.
Победителями в категории «Лучшее эссе» стали Полина Перфильева (15 лет) и Лев Бабченко (12 лет), в категории «Лучшее фото» — Егор Ильницкий (12 лет).
— Нам, вместе с жюри, было очень интересно читать и смотреть работы ребят: как они отразили любимые места нашего края и свои любимые лакомства. Чувствовалось, что юные корреспонденты с ответственностью подошли к написанию материалов, при этом вложив в них свои эмоции и чувства. В том числе и от любимого мороженого! «Фабрика Мороженого» всегда рада вдохновить молодых ребят на такие яркие журналистские материалы. И сейчас победители нашего конкурса получат по ящику мороженого. Спасибо за ваше участие! — поздравила финалистов представитель «Владивостокской Фабрики Мороженого» Евгения Винокурова.
День выдался очень жарким, поэтому приятно ошеломленным победителям вручили сертификаты, по которым можно получить целую коробку сладкого освежающего приза!
— На МедиаСаммите я услышала о конкурсе и захотела описать безумно интересные места нашего края, которые редко упоминаются даже на туристических сайтах. На выбор было несколько мест, и в итоге я остановилась на нескольких самых интересных местах, о которых были легенды или истории. Это маяк на Токаревской кошке — одно из самых романтических мест, о нем нельзя не упомянуть. И остров Шкота, где нетронутая природа, очень много заброшенных баз. Это интересно для тех, кто любит экстрим и приключения, — сказала Полина Перфильева.
Поддержать дочь на вручении пришел папа Полины. Он очень радовался и был горд за нее, но никак не мог придумать, где теперь хранить столько мороженого.
С трудом верилось в свой успех и Льву Бабченко.
— В моем эссе я сравнивал места в Приморском крае, в которых побывал, со вкусами мороженого. Я был на турбазе под названием «Ружино», было снежно и не было особых развлечений. И это напомнило мне пломбир, который не особо выделяется среди других вкусов. Белый, простой, но все равно очень вкусный. Базу «Чкалова», недалеко от Находки, я сравнил с ягодным вкусом, потому что она полна всего: батуты, бассейны, море… Такой наполненный вкус, — сказал Лев Бабченко.
Зато Лев не переживал, что мороженого очень много, ведь у него есть сестра и брат. Втроем они быстро справятся с прохладной наградой. Также думает и Анна Чернюк, старшая сестра Егора Ильницкого, победителя в категории «Лучшее фото».
— Ящик мороженого — это на разок. У нас семья большая, каждому по мороженому. Ам, его и нет! У нас бабушка художник, она научила Егора и сейчас он ходит самостоятельно фотографирует на свою камеру. Он тщательно работает над фото, старается сделать красивым по-современному, потому и тщательно обрабатывает изображение, старается сделать его более четким. По-взрослому подходит к этому делу. Мы очень рады его победе! В такую жару, как сейчас, это шикарный подарок. Я рада, что он участвовал в этом конкурсе, — говорит Анна Чернюк.
Егор Ильницкий направил на конкурс фотографию своей сестренки, прячущей глазки за упаковкой мороженого. Фото сделали прямо перед домом, на зеленной траве.
— Что это еще может означать? Радость, любовь. Посмотришь — сразу такое ми-ми-ми настроение. Хорошо, что есть такой конкурс. Ведь каждому важно показывать, что он значим в этом мире. И он должен развивать то, что у него получается. Если он победит, значит у него есть стимул стремиться развиваться дальше и дальше. Так и Егор будет стараться больше. Он очень умный, сообразительный, он уже молодежь. Сегодняшний день — это его праздник! — считает Анна Чернюк.
Все работы конкурсантов пронизаны теплом и радостью от встречи с нашим приморским летом. Тема семьи, дома и отдыха в родном крае стала центральным сюжетом и эссе, и фотографий.
Напомним, 9 июня проходил блок мероприятий для юных журналистов и блогеров TeenMedia в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2022 (12+), его участниками стали активисты школьных медиацентров и студенты младших курсов университета. Юные корреспонденты послушали лекторов, пообщались с практиками медиасферы и по приглашению доброго партнера информационного форума — «Владивостокской Фабрики Мороженого» приняли участие в дегустации ее продукции.
Во время дегустации представитель Союза журналистов Приморского края пригласила юнкоров принять участие в конкурсе «Отдыхаем в Приморье. С Фабрикой мороженого». Ребят попросили зафиксировать свои впечатления от мороженого, подумать и связать с самыми интересными местами Приморья. Оформить это в эссе, фоторепортаж или видеосюжет и отправить на конкурс. К участию в конкурсе приглашались юнкоры в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
«Владивостокская Фабрика Мороженого» много лет занимается производством любимого потребителями холодного десерта. В ее ассортименте — более 90 вкусов любимого жителями всего Дальнего Востока лакомства. Классический пломбир, летние фруктовые льды, полюбившиеся новинки: «Баблгам» со спирулиной, тропическое манго, замешанное на приморском молоке. А также — уникальная линейка, которая позволит отправиться в путешествие по известным мировым столицам, каждая со своим вкусом: соленая карамель «Каира», ванильный «Париж», лучшие сорта шоколада «Праги». Теперь стать экспертом вкусов «Владивостокской Фабрики Мороженого» может каждый!