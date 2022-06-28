Победители конкурса «Отдыхаем в Приморье» получили призы от Владивостокской Фабрики Мороженого

— Что это еще может означать? Радость, любовь. Посмотришь — сразу такое ми-ми-ми настроение. Хорошо, что есть такой конкурс. Ведь каждому важно показывать, что он значим в этом мире. И он должен развивать то, что у него получается. Если он победит, значит у него есть стимул стремиться развиваться дальше и дальше. Так и Егор будет стараться больше. Он очень умный, сообразительный, он уже молодежь. Сегодняшний день — это его праздник! — считает Анна Чернюк.