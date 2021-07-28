К социальному проекту «Доступное Приморье» присоединились новые участники

Минимаркеты «Раз Два» и дискаунтеры «Близкий» присоединились к социальному проекту «Доступное Приморье», среди участников которого такие торговые сети, как «Реми», «Самбери», «Михайловский» и другие. Всего в проекте участвуют 135 приморских магазинов.

Специалисты министерства промышленности и торговли Приморского края рассказали, что в рамках социального проекта «Доступное Приморье» можно купить основные продукты питания по доступным ценам: хлеб, молоко, мясо, куриное яйцо, крупы, сахар, растительное масло, картофель и овощи и прочее. Отметим, что проект работает на территории 17 муниципальных образований края в 135 торговых точках. «Реализация проекта „Доступное Приморье“ позволяет обеспечить на торговой полке основные виды продуктов питания по ценам ниже среднестатистических по краю. Так, мясо птицы представлено по цене от 145 рублей за килограмм, куриное яйцо — от 65 рублей за десяток, сахар — от 56 рублей за килограмм, растительное масло — от 75 рублей за литр. Стоит отметить и снижение цен на „борщевой“ набор в связи с появлением нового урожая приморских овощей: картофель реализуется по цене от 45 рублей за килограмм, капуста — от 47 рублей, морковь — от 55 рублей, свекла — от 65 рублей, лук репчатый — от 50 рублей за килограмм», — сообщили в министерстве. Социальная продукция выделена на полке специальными стикерами и ценниками в общей символике проекта «Доступное Приморье». Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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