Карта бита: Эксперт оценил, готово ли Приморье к реформе техосмотра

В чём заключается реформа ТО, хватает ли в регионе пунктов техосмотра или уже сейчас стоит занять место в очереди желающих получить заветную диагностическую карту, сколько она стоит, какие машины не смогут получить ее и почему, объяснил Сергей Бунаков, руководитель пункта технического осмотра во Владивостоке.
— Так отменяют техосмотр или нет, какие документы регламентируют эту процедуру?
— Сразу скажу: не отменяют. Согласно 170-ФЗ о техосмотре, установлены категории машин, которым необходимо регулярно проходить ТО. Если говорить о легковых, то иметь действующую диагностическую карту (ДК) обязаны авто старше четырех лет. Машины возрастом до 10 лет проходят ТО раз в два года, свыше 10 лет — ежегодно. Контролируется наличие ДК с помощью полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, получить который нельзя без карты. Но с 22 августа вступают в силу поправки к закону об ОСАГО, где из перечня необходимых документов для заключения договора «автогражданки» убрали диагностическую карту. И тут наступает тот самый либеральный период, когда наличие ДК становится делом добровольным — вплоть до 1 марта 2022 года. С этой даты вступает в силу новая редакция КоАП, и тогда проезд без ТО будет караться штрафом. Кстати, сенаторы предлагают наказывать за езду без пройденного ТО уже с 1 октября 2021 года.
В любом случае, отслеживать не имеющих документ будут с помощью дорожных камер — сейчас планируется настройка этого оборудования на чтение госномеров и поиск по ним в базе данных полиса ОСАГО и ДК. За проезд без этих документов наказывают штрафом — за отсутствие «автогражданки» 800 рублей, ДК — 2000 рублей. По данным с камер такие «письма счастья» могут ежедневно приходить. И плюс — проверка на дорогах, ее никто не отменял. То есть, проходить техосмотр придется все равно.
— На начало июля в реестре операторов технического осмотра на сайте Российского союза автостраховщиков значились 12 компаний. Все они могут выдать 384 диагностических карт в день. Этого хватит, чтобы автовладельцы не выстраивались в очереди к пунктам ТО?
— Сегодня количества пунктов ТО достаточно, чтобы обработать и удовлетворить потребность приморских автомобилистов в диагностических картах. Есть информация, что сейчас еще несколько новых пунктов ожидают аккредитацию в РСА, то есть их станет еще больше. С другой стороны, ряд ПТО, что сейчас аккредитованы только для легковушек, планируют закрываться, поскольку после 22 августа многие эксперты ожидают снижения потока автомобилей на пункты ТО — ведь мотивация делать осмотр ради получения ОСАГО пропадет, по крайней мере до марта.
— В 2017 году делала техосмотр в автомастерской. Вся процедура заняла 15 минут, обошлась в 500 рублей. И это был не халтурный осмотр, не создание видимости диагностики. Машину загнали на подъемник, тщательно осмотрели. А с учетом новых правил, сколько времени займет ТО? И во сколько обойдется диагностическая карта сейчас?
— Время на проведение техосмотра также регламентировано — на него должно быть затрачено около 30 минут. На практике, с учетом количества линий и навыков работы эксперта и вспомогательного персонала, при условии соблюдения должного качества осмотра, специалисты укладываются в 20-25 минут. И это уже с учетом новых требований, в том числе по фотографированию машины.
Что касается цены, то максимальная стоимость диагностики автомобиля устанавливается региональной властью. Есть соответствующее постановление правительства Приморского края, в котором обозначено, что диагностическая карта не может обходиться хозяину легкового авто дороже, чем 983, 14 рубля. И эта цифра не менялась на протяжении десяти лет.
— А по вашим расчетам, какова сегодня справедливая цена техосмотра? Учитывая хотя бы инфляционный рост?
— У каждого оператора, кого не спроси, будет своя справедливая цена. Каждый руководствуется своим бизнес-планом, запланированным временем для окупаемости своих вложений, кредитной нагрузки и много чего другого. Я бы назвал справедливой стоимость осмотра легковушки в Приморье в диапазоне двух с половиной — трех тысяч рублей. За эти деньги человек получит фактически диагноз своего автомобиля в соответствии с требованиями технического регламента, правил дорожного движения и будет понимать, представляет ли его авто опасность на дороге, и на что стоит обратить внимание. Результаты ТО покажут состояние тормозной системы, ходовой части, двигателя, наличие следов утечек масла и технических жидкостей. Единственное, что не делает эксперт, это диагностику двигателя электросетевым сканером.
— В продолжение темы стоимости ТО. Оборудование для автомастерских по современным стандартам — это затратное дело?
— Сейчас есть определенные требования, установленные приказами Минтранса РФ, к зданию, помещению, оборудованию. Регламентированы размеры помещения в длину, высоту, ширину. Въездных — выездных ворот, смотровой ямы. Указаны требования к наличию ресурсов — помещение должно быть подключено к инженерным сетям — электричеству, отоплению, водоснабжению, канализации. Само оборудование, инструменты заметно поднялись в цене из-за ажиотажного спроса, который был весной, когда впервые объявили о сроках реформы. К тому же заводы-изготовители в нашей стране получили столько заявок, что в очереди на поставку оборудования можно простоять несколько месяцев.
— С какими неисправностями транспортных средств приходится чаще всего встречаться при проведении ТО?
— Больная тема — это фары на праворульных машинах, которые плохо освещают обочину, зато слепят водителей на встречной полосе. Во многих машинах их можно отрегулировать самостоятельно, но не все водители озадачиваются этим. Кроме того, часто нарекания вызывает плохо работающий ручник, течи технических жидкостей из разных узлов и агрегатов.
Но вообще, неправильно будет судить о среднестатистических дефектах, присущих авто на приморских дорогах, по результатам техосмотра. Поскольку мы не видим все «плохие» автомобили. Их владельцы не приезжают на техосмотр с тонированными или разбитыми стеклами, с переделками конструкций, с поврежденными бамперами, фарами, явными признаками неисправностей — знают, что не пройдут ТО. Хотя мы видим такие авто на дороге — и переделанные, и с тонированными стеклами и с шлейфом из выхлопной трубы, как из трубы паровоза прошлого века, работающего на угле. На ТО приезжают с нормальной машиной, и, если осмотр выявляет неисправность, то это становится сюрпризом для владельца, потому как в ходе эксплуатации авто она была незаметна для него. Да, уверяет владелец, едет хорошо, к тормозу претензий нет. Но вот тестовый стенд показывает, что тормозных усилий недостаточно, либо по осям колеса тормозят с разными усилиями. Подобная проблема на инструментальном контроле возникает нередко. Поэтому уверен: не стоит так бояться техосмотра, это, прежде всего, безопасность на дороге, здоровье, а то и жизнь людей.