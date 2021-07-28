Карта бита: Эксперт оценил, готово ли Приморье к реформе техосмотра

Но вообще, неправильно будет судить о среднестатистических дефектах, присущих авто на приморских дорогах, по результатам техосмотра. Поскольку мы не видим все «плохие» автомобили. Их владельцы не приезжают на техосмотр с тонированными или разбитыми стеклами, с переделками конструкций, с поврежденными бамперами, фарами, явными признаками неисправностей — знают, что не пройдут ТО. Хотя мы видим такие авто на дороге — и переделанные, и с тонированными стеклами и с шлейфом из выхлопной трубы, как из трубы паровоза прошлого века, работающего на угле. На ТО приезжают с нормальной машиной, и, если осмотр выявляет неисправность, то это становится сюрпризом для владельца, потому как в ходе эксплуатации авто она была незаметна для него. Да, уверяет владелец, едет хорошо, к тормозу претензий нет. Но вот тестовый стенд показывает, что тормозных усилий недостаточно, либо по осям колеса тормозят с разными усилиями. Подобная проблема на инструментальном контроле возникает нередко. Поэтому уверен: не стоит так бояться техосмотра, это, прежде всего, безопасность на дороге, здоровье, а то и жизнь людей.