Около трёх тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома» установили приморцы в 2021 году

Около трёх тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома» установили приморцы в 2021 году
Около трёх тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома» установили приморцы в 2021 году
Сегодня, 13:38ОбществоФото: ПАО «Ростелеком»
За полгода жители Приморья установили почти три тысячи видеокамер «Ростелекома» — это самый большой показатель среди регионов Дальнего Востока. С момента запуска услуги в 2017 году приморцы приобрели около семнадцати тысяч камер видеонаблюдения.
Фото:ПАО «Ростелеком»

Наибольшей популярностью услуга пользуется у жителей Владивостока, Находки и Уссурийска.

Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит широкоугольная цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой. Есть модели со встроенным микрофоном и динамиками для общения с тем, кто находится в доме. Это позволяет не только слышать, что происходит в помещении, но и дает возможность оперативно связаться с людьми, которые там находятся. При фиксации движения в кадре, перекрытии объектива или отключении от сети устройство мгновенно отправит уведомление на мобильный телефон владельца.

По словам специалистов, домашние камеры легко подключить самостоятельно. Смонтировать и настроить уличные модели помогут специалисты «Ростелекома».

Управлять сервисом можно через бесплатное мобильное приложение. В личном кабинете абонент может добавить сразу несколько камер, установленных не только в разных комнатах, но и в разных городах. Пользователи могут наблюдать за происходящим на смартфоне, планшете или компьютере в режиме онлайн или просматривать видео в записи. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней в зависимости от тарифа.

«Если раньше камеры видеонаблюдения приобретали для того, чтобы удаленно присматривать за детьми и пожилыми родственниками, то сейчас мы видим, что область их применения расширяется. Клиенты устанавливают их, чтобы контролировать ход строительных и отделочных работ в квартире или на даче, наблюдать за оставшимися дома животными, присматривать за автомобилем на придомовой территории. Сервис прочно вошел в повседневную жизнь благодаря простоте подключения, удобству использования и невысокой стоимости», — рассказала директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Получить подробную информацию можно на сайте, в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

Сюжеты:
Приморский край
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