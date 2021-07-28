Приморских медсестер поддержат грантами

Во время визита в краевую клиническую больницу №2 в дальневосточной столице глава Приморского края Олег Кожемяко распорядился предусмотреть грантовую поддержку для среднего медицинского звена на уровне главврача. В поездке губернатора сопровождал и.о. мэра Владивостока Константин Шестаков.

Предложение о дополнительной поддержке среднего звена прозвучало из зала от старшей медсестры отделения анестезиологии и реанимации Светланы во время общения губернатора с коллективом больницы. Медик напомнила, что молодые специалисты, которые закончили вуз могут получать ежемесячные выплаты и поинтересовалась можно ли предусмотреть подобные меры и для медсестер. Олег Кожемяко отметил состоятельность идеи и заявил, что на уровне главврача такие гранты предусмотреть можно. По его словам, дополнительное финансовое стимулирование может стать неплохой помощью для среднего звена. Еще один вопрос из зала уже касался территории недавно отремонтированной больницы. Врачи поинтересовались возможно ли построить парковку у здания. Губернатор согласился с необходимостью размещения парковки рядом с медучреждением, так как иногородним пациентам все же нужно где-то оставлять автомобиль. Глава краевого минздрава Вера Щербина, которая также присутствовала на встрече, рассказала, что на Русской, 55 предусмотрено строительство многоярусной парковки. По неизвестным ей причинам, этот проект все еще воплощен в жизнь. И.о. мэра Константину Шестакову было поручено решить эту проблему. Также Олег Кожемяко оценил проведенный в больнице ремонт. Он отметил, что выделенное на покупку медоборудования и ремонт здания финансирование полностью освоены. По словам губернатора количество хирургических постов возросло с четырех до семи. Благодаря этому операций в больнице стали делать больше. Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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