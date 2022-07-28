Как добровольцам из Владивостока попасть на Донбасс?

У жителей Владивостока, желающих попасть добровольцами на Украину в 2022 году, есть несколько вариантов записаться на службу:
Кроме того, на Украине требуются не только военные добровольцы, но и волонтеры. Можно стать участником СВО на Украине, заключив контракт на волонтерскую деятельность. Такие добровольцы привлекаются для доставки продовольствия, оказания медпомощи, организации работы государственных органов на освобожденных территориях.
Больше всего требований по строгости отбора добровольцев при заключении контракта на воинскую службу в рядах ВС РФ. Здесь есть ограничения по возрасту, а для тех, кто хочет отправиться воевать на Украину, обязательно наличие срочной службы. Предпочтение отдается тем гражданам России, кто уже участвовал в боевых действиях: например, на войне в Чечне или в Афганистане.
Менее строгие условия отбора в РУС, а проще всего стать участником СВО, поехав в ЛНР или ДНР. Там мобилизуют почти всех добровольцев и не предъявляют жестких требований по физической подготовке и возрасту.
У жителей Владивостока в 2022 году есть возможность поучаствовать в спецоперации на Украине через добровольческий батальон, созданный специально для жителей Приморья. Вступить добровольцем в батальон «Тигр» может любой желающий мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Здесь требования по здоровью не такие строгие, как при заключении контракта с ВС РФ. При отборе не учитываются профессии кандидатов и их образование, но все добровольцы, поступившие на службу, проходят специальную военную подготовку в течение месяца.
Чтобы попасть на спецоперацию на Украину, нужно обратиться в пункт отбора добровольцев по контракту. Во Владивостоке такой пункт расположен по адресу: ул. Верхнепортовая, дом 12В. Кроме того, записаться на воинскую службу для участия в СВО на Украине можно через военный комиссариат по месту жительства.
На данный момент, по данным Минобороны России, во Владивостоке можно заключить контракт для прохождения воинской службы:
Чтобы стать добровольцем в батальоне «Тигр», жителю Владивостока нужно подать заявление в районный военкомат. После проверки документов кандидат заключает договор о военной подготовке с краевым отделением ДОСААФ. Затем доброволец направляется на месячную военную подготовку, по результатам которой с ним заключается контракт на три месяца. Добровольцы зачисляются в состав 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая непосредственно задействована в выполнении задач СВО на Украине.
На официальном сайте Минобороны зарплаты служащих по контракту во Владивостоке в 2022 году варьируются от 28 до 50 тысяч рублей, в зависимости от воинской специальности и стажа в армии. На сайтах по трудоустройству во Владивостоке военнослужащим по контракту предлагаются заработные платы от 45 до 100 тысяч рублей.
На самом деле суммы указанных окладов являются размером денежного довольствия и выплачиваются всем служащим по контракту, вне зависимости от места прохождения службы в армии. Что касается добровольцев, отправляющихся на спецоперацию на Украину, то для них действует иная система расчета денежного довольствия.
Контрактникам, привлекаемым к участию в СВО на Украине, платят двойной оклад и суточные в размере 53 доллара за сутки. Кроме того, за участие в тактических действиях платят дополнительно еще по 8 тысяч рублей за сутки. Таким образом, доброволец-контрактник на Украине получает в месяц от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Активным добровольцам также выплачивают премии за захват и уничтожение вражеского вооружения и техники — от 5 до 350 тысяч рублей в зависимости от вида техники.
Для контрактников Минобороны, воевавших на Украине, предусмотрены выплаты при ранении, а семьям погибших выплачивается компенсация.
Добровольцам, заключившим контракт с добровольческим чеченским батальоном, предлагают примерно такие же суммы вознаграждения: от 240 тысяч рублей в месяц. Как и в контракте с Минобороны, оговариваются выплаты в случае гибели в СВО на Украине — пять миллионов рублей.
Что касается добровольцев, вступивших в батальон «Тигр» во Владивостоке, то в первый месяц прохождения обучения воинской службы им выплачивают 150 тысяч рублей. После заключения контракта на службу добровольцам начисляется от 200 тысяч рублей в месяц.