В ЕАО состоится первая ярмарка сельской молодежи

В Еврейской автономной области состоится первая областная ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего». На одной площадке мероприятия соберутся начинающие и опытные представители регионального агробизнеса. Также ярмарку посетят те, кто хочет связать свою жизнь с сельхозотраслью.

В программе предусмотрены образовательные площадки, экскурсии на агропромышленные предприятия, мастерские успеха. Основные площадки пройдут 25 августа на базе Центра образования им. Пеллера в с. Птичник Биробиджанского района ЕАО. Об этом пишет eaomedia.ru. С идеей провести молодежную ярмарку выступил выпускник сельхозтехникума с. Ленинское Андрей Романовский. Его инициатива выиграла на конкурсе «Измени жизнь к лучшему», который учредил губернатор Ростислав Гольдштейн. Молодой человек считает: в ЕАО достаточно тех, кто готов вкладывать свои силы в развитие сельскохозяйственной отрасли. Однако некоторым, чтобы начать свой бизнес или развивать его, необходим стимул, толчок, и эти люди смогут получить его на первой областной ярмарке сельской молодежи. Затем проект доработали, его поддержали Росмолодежь и правительство области. Участники ярмарки посетят образовательные площадки, где получат практические советы о том, как вести агробизнес. На набережной Биробиджана 27 августа расположится молодежная деревня «АгроМол — Вектор будущего»: пространство с фотозонами, выставками, дегустацией продукции от молодых агробизнесменов области, а также прилавками с сельскохозяйственными товарами. По мнению Марии Костюк, заместителя председателя правительства Еврейской автономной области, молодежь является будущим любой территории. Задачу правительства ЕАО Костюк видит в создании условий, при которых каждый представитель молодежи мог бы найти себя на малой родине. Она добавила: в ЕАО множество примеров, когда молодежь после учебы возвращается в свои села и поселки, где работает, создает семьи, занимается любимым делом. «Реализовать себя может каждый молодой человек. Важно поддерживать их и помогать им. Особенно, если инициативы исходят от самой молодежи и направлены на молодежь», — отметила Костюк. Чтобы принять участие в ярмарке, необходимо зарегистрироваться на сайте активные-граждане-ЕАО.рф. Мероприятие организовано правительством ЕАО, региональной молодежной общественной организацией «Биробиджан молодой» в ЕАО и региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» в Еврейской автономной области.

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