В Якутске эксперты соберутся на форум креативной экономики ProДФО

В Якутске эксперты соберутся на форум креативной экономики ProДФО
В Якутске эксперты соберутся на форум креативной экономики ProДФО
Сегодня, 19:38ОбществоФото: pxhere.com
4 августа столица Республики Саха Якутск примет форум ProДФО. Тема форума - «Дальний Восток: курс на креативную экономику. Новые возможности для личного роста».

Как сообщает ysia.ru, в деловой программе форума - ряд сессий и мастер-классов, в которых роль ведущих отдана лидерам общественного мнения. Тематика выступлений спикеров самая разная. Это прорывные IT-решения в креативной экономике ДФО, возможность заработать на творчестве, путь к популярному блогерству и успешному стартапу, меры поддержки отрасли, предпринимаемые государством, сотрудничество креативщиков и медиа. Эксперты расскажут о новых возможностях, открывающихся перед отраслью в связи с введенными санкциями.

Приглашение принять участие в форуме адресовано экспертам, представляющим органы государственной власти и курирующим в них данную отрасль, спикерам из киностудии «Союзмультфильм», ВГТРК, команде, разработавшей отечественный молодой аналог TikTok – Yappy, представителям соцсети «ВКонтакте» и федеральных кинотеатров. Ожидается, что в форуме примут участие основатель международного молодежного комьюнити MDK и представители топ-менеджмента отечественной видеоплатформы RUTUBE.

По словам директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева, профессии, связанные с анимационной индустрией, становятся крайне востребованными. Поскольку разноформатному видеоконтенту будет принадлежать ключевая роль в сфере коммуникационных технологий, приветствуется желание регионов готовить соответствующие кадры. Тем более с каждым годом вклад креативных отраслей в экономику будет только больше.

По словам директора департамента маркетинговых коммуникаций RUTUBE Юлии Талапановой, площадка RUTUBE намерена оказывать поддержку талантливым авторам. Речь не только о развитии их идей, но и реализации совместных проектов, которые в будущем станут напрямую влиять на ситуацию в экономической и социальной сферах жизни страны.

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