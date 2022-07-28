В Якутске эксперты соберутся на форум креативной экономики ProДФО

Как сообщает ysia.ru, в деловой программе форума - ряд сессий и мастер-классов, в которых роль ведущих отдана лидерам общественного мнения. Тематика выступлений спикеров самая разная. Это прорывные IT-решения в креативной экономике ДФО, возможность заработать на творчестве, путь к популярному блогерству и успешному стартапу, меры поддержки отрасли, предпринимаемые государством, сотрудничество креативщиков и медиа. Эксперты расскажут о новых возможностях, открывающихся перед отраслью в связи с введенными санкциями.