Дожди работе не помеха

Во Владивостоке не прекращаются работы по ремонту городских дорог В дождливую погоду, которая в августе стала «визитной карточкой» Владивостока, рабочие устанавливают бордюры, снимают старое дорожное покрытие. А когда позволяют погодные условия - асфальтируют подготовленные участки проезжей части и пешеходных зон. Всего в этом году во Владивостоке будет отремонтировано более 70 км дорог. Помимо капитального в городе до конца октября будет вестись аварийно-восстановительный ремонт. Оперативно приступить к ремонту улицы Луговой распорядился глава города Олег ГУМЕНЮК в ходе рабочей поездки по осмотру поврежденных участков дорог в результате разгула тайфуна «Кроса». Здесь грунтовыми водами оказался значительно разрушен участок дорожного полотна, что создает пробки и вызывает недовольство горожан. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать дополнительных помех движению автотранспорта. Справедливые нарекания у автолюбителей Владивостока вызывало и качество дорожного покрытия на улице Снеговой. Сейчас на этой дороге также идет ремонт. Подрядчики отремонтируют и уложат новый асфальт на пешеходных зонах и проезжей части, отремонтируют участок системы ливневой канализации. Отметим, что Снеговая вошла в перечень объектов ремонта на этот год благодаря дополнительному финансированию из федеральных и краевых бюджетов. Благодаря дополнительным средствам по данной программе ведется ремонт также улиц Капитана Шефнера, Маковского, Фонтанной, Уборевича и ряда других. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке ведется комплексный ремонт 15 улиц общей протяженностью 15 км и строится надземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого. Такие работы включают также обновление тротуаров, люков и решеток инженерных сетей, а также при необходимости подпорных стен. Так, практически новой будет подпорная стена на Хабаровской, здесь же идет и ремонт дорожного полотна. Работы идут на улицах Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинской, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейской, Кирова, Шкотовской, Добровольского, Сахалинской, Калинина и Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). На Добровольского подрядчики уже приступили к укладке второго, верхнего слоя дорожного полотна - щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он сверхпрочный и выдерживает большие нагрузки. Затем подрядчики установят новые дорожные знаки, нанесут разметку и восстановят благоустройство. Здесь же подрядчики делают новые пешеходные зоны и восстанавливают прилегающую инфраструктуру – лестницы и автобусные остановки. Аналогичные работы ведутся и на других улицах: Кирова, Енисейской и т.д. Начался восстановительный ремонт поврежденных участков Некрасовского путепровода. Здесь подготовили «дорожные карты» и заасфальтировали первые поврежденные участки покрытия. Работы продолжатся в течение нескольких дней. К слову, комплексный ремонт путепровода будет проведен в следующем, 2020 году. Здесь планируется отремонтировать дорожное полотно, пешеходные зоны и барьерное ограждение. На фото: Дорожные работы во Владивостоке, несмотря на ненастную погоду, в разгаре. Фото Vlc.Ru. Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

